제주, 병원 퇴원 어르신 식사ㆍ외출 등 지원

65세 이상 통합돌봄 대상 최대 두 달

본인부담 없고 월 84만 8000원 한도

세줄 요약 퇴원 어르신 대상 집중 돌봄 서비스 운영

식사 배달·청소·세탁·병원 동행 지원

재입원·요양시설 입소 감소 목표

2026-05-08 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

병원 문을 나선 뒤 다시 일상으로 돌아가는 길목에서 막막함을 느끼는 제주 지역 어르신들에게 한달간 ‘집중 돌봄’ 서비스가 제공된다. 식사 배달부터 청소·세탁, 병원 동행까지 무료로 지원해 재입원과 요양시설 입소를 줄이겠다는 취지다.제주도는 1억 7000만원을 투입해 지난 4월 말부터 ‘퇴원 어르신 단기 집중 서비스’를 본격 운영하고 있다고 7일 밝혔다. 지원 대상은 의료·요양·돌봄이 복합적으로 필요한 65세 이상 어르신 중 퇴원 직후 단기 돌봄 연계가 필요한 통합돌봄 대상자다.1인당 월 최대 84만 8000원 내에서 본인 부담 없이 지원받을 수 있다. 기본 지원 기간은 한 달이며 최대 두 달까지 연장이 가능하다. 도는 올해 197명이 혜택을 받을 것으로 보고 있다.서비스는 ‘일상 회복 패키지’ 형태로 운영된다. 도시락과 밑반찬 배달 등 영양 지원을 비롯해 식사 준비, 청소·세탁 같은 가사 지원, 병원 외래 진료와 관공서 방문 때 이동을 돕는 동행 서비스도 포함된다.﻿제주 강동삼 기자