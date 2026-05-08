제주, 병원 퇴원 어르신 식사ㆍ외출 등 지원

65세 이상 통합돌봄 대상 최대 두 달
본인부담 없고 월 84만 8000원 한도
제주도는 1억 7000만원을 투입해 지난 4월 말부터 ‘퇴원 어르신 단기 집중 서비스’를 본격 운영하고 있다고 7일 밝혔다. 지원 대상은 의료·요양·돌봄이 복합적으로 필요한 65세 이상 어르신 중 퇴원 직후 단기 돌봄 연계가 필요한 통합돌봄 대상자다.
1인당 월 최대 84만 8000원 내에서 본인 부담 없이 지원받을 수 있다. 기본 지원 기간은 한 달이며 최대 두 달까지 연장이 가능하다. 도는 올해 197명이 혜택을 받을 것으로 보고 있다.
서비스는 ‘일상 회복 패키지’ 형태로 운영된다. 도시락과 밑반찬 배달 등 영양 지원을 비롯해 식사 준비, 청소·세탁 같은 가사 지원, 병원 외래 진료와 관공서 방문 때 이동을 돕는 동행 서비스도 포함된다.
제주 강동삼 기자
세줄 요약
- 퇴원 어르신 대상 집중 돌봄 서비스 운영
- 식사 배달·청소·세탁·병원 동행 지원
- 재입원·요양시설 입소 감소 목표
2026-05-08 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지