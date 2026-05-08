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오늘 어버이날… 붐비는 양재 꽃시장

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-05-08 00:10
입력 2026-05-08 00:10
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오늘 어버이날… 붐비는 양재 꽃시장
오늘 어버이날… 붐비는 양재 꽃시장 어버이날을 하루 앞둔 7일 서울 서초구 양재동 화훼공판장 소매시장에서 시민들이 카네이션 등을 둘러보고 있다.
이지훈 기자


어버이날을 하루 앞둔 7일 서울 서초구 양재동 화훼공판장 소매시장에서 시민들이 카네이션 등을 둘러보고 있다.

이지훈 기자
2026-05-08 19면
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