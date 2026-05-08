이미지 확대 오늘 어버이날… 붐비는 양재 꽃시장 어버이날을 하루 앞둔 7일 서울 서초구 양재동 화훼공판장 소매시장에서 시민들이 카네이션 등을 둘러보고 있다.

이지훈 기자

2026-05-08 19면

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어버이날을 하루 앞둔 7일 서울 서초구 양재동 화훼공판장 소매시장에서 시민들이 카네이션 등을 둘러보고 있다.이지훈 기자