서울Pn 지방자치 자치뉴스 오늘 어버이날… 붐비는 양재 꽃시장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/05/08/20260508019011 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-05-08 00:10 입력 2026-05-08 00:10 이미지 확대 오늘 어버이날… 붐비는 양재 꽃시장 어버이날을 하루 앞둔 7일 서울 서초구 양재동 화훼공판장 소매시장에서 시민들이 카네이션 등을 둘러보고 있다.이지훈 기자 어버이날을 하루 앞둔 7일 서울 서초구 양재동 화훼공판장 소매시장에서 시민들이 카네이션 등을 둘러보고 있다. 이지훈 기자 2026-05-08 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지