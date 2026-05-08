‘관악S밸리’ 서울창업허브 관악 설계 공모…서남권 창업 생태계 거점

옛 신림3공영차고지 부지

이미지 확대 관악구 제공

세줄 요약 관악S밸리 핵심 거점, 서울창업허브 관악 설계 공모 추진

옛 신림3공영차고지 부지에 복합 창업 허브 조성 계획

로봇·AI 기업 지원과 산·관·학 협력 강화 방침

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서울시가 낙성대·신림·서울대 일대를 잇는 ‘관악S밸리’ 창업 생태계의 핵심 거점이 될 ‘서울창업허브 관악’의 설계 공모를 추진한다.시는 8일 서울창업허브 관악 설계공모 시행 공고를 하고 오는 18일 현장 설명회를 연다고 밝혔다.관악S밸리가 있는 서남권은 서울대, 중앙대, 숭실대 등 대학과 연구기관이 밀집했지만 창업 지원 시설은 분산 운영됐었다. 서울창업허브 관악은 로봇, 인공지능 등 첨단기술 분야 창업 기업의 성장단계별 지원 체계를 갖춘 대규모 창업 허브가 될 전망이다.시는 연구 역량을 기반으로 대학 연구 성과 기술 사업화 지원 등 산·관·학 협력 사업을 추진한다. 기업 실제 수요를 반영해 입주 공간과 공용 공간, 전용 연구·실증 시설도 제공한다.건립 대상지는 옛 신림3공영차고지 부지(신림동 131-6 일대)다. 시는 기업 입주 공간, 컨벤션·네트워킹 공간 등을 갖춘 복합시설을 조성한다.관악구가 민선7기부터 조성한 관악S밸리는 서울대의 연구인력과 청년층의 도전정신을 결합한 산학협력 벤처 창업 지구다. 8년 만에 630여개 벤처기업에서 3000여명이 일하면서 성장했다.김용학 미래공간기획관은 “관악S밸리의 미래 가치를 건축적으로 완벽히 구현해 낼 역량 있는 설계자들의 많은 참여와 혁신적인 제안을 바란다”고 밝혔다.서유미 기자