이미지 확대 5·18 앞두고 민주묘역 단장 5·18민주화운동 기념일을 일주일 앞둔 11일 광주 북구 국립5·18민주묘지에서 대한적십자사 봉사요원들이 조화 교체와 묘비 정화활동을 하고 있다.

광주 연합뉴스

2026-05-12 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

5·18민주화운동 기념일을 일주일 앞둔 11일 광주 북구 국립5·18민주묘지에서 대한적십자사 봉사요원들이 조화 교체와 묘비 정화활동을 하고 있다.광주 연합뉴스