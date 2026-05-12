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5·18 앞두고 민주묘역 단장

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수정 2026-05-12 00:31
입력 2026-05-12 00:31
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5·18 앞두고 민주묘역 단장
5·18 앞두고 민주묘역 단장 5·18민주화운동 기념일을 일주일 앞둔 11일 광주 북구 국립5·18민주묘지에서 대한적십자사 봉사요원들이 조화 교체와 묘비 정화활동을 하고 있다.
광주 연합뉴스


5·18민주화운동 기념일을 일주일 앞둔 11일 광주 북구 국립5·18민주묘지에서 대한적십자사 봉사요원들이 조화 교체와 묘비 정화활동을 하고 있다.

광주 연합뉴스
2026-05-12 19면
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