경북도의회, ‘제132회 청소년의회교실’ 열어… 풀뿌리 민주주의 체험

상주공업고등학교 학생들, 실제 의정활동 체험하며 민주시민 역량 키워

이미지 확대 13일 열린 제132회 경북도의회 청소년의회교실(상주공업고등학교). 경북도의회 제공

세줄 요약 상주공고 학생 25명, 도의원 체험 참여

의장 선출·토론·표결 등 의회 절차 경험

청소년 시각의 정책 제안과 민주주의 학습

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경북도의회(의장 박성만)는 13일 의회 본회의장에서 상주공업고등학교 학생 25명이 참여한 가운데 ‘제132회 경북도의회 청소년의회교실’을 개최했다.이날 의회교실에 참여한 상주공업고등학교 전 학년 학생들은 1일 도의원으로 변신해 의장 선출부터 안건 토론까지 의사일정 전 과정을 직접 체험했다. 학생들은 지방의회의 실질적인 기능과 역할을 체득하는 한편, 지역 공동체 문제 해결을 위한 소통과 협력의 가치를 공유하는 뜻깊은 시간을 가졌다.학생들은 3분 자유발언을 통해 ▲특성화고 학생에 대한 사회적 인식 개선 ▲특성화고 학생 자격증 취득 비용 지원 확대 ▲청소년 근로권 보호 강화 등을 주제로 다양한 의견을 제시하며 청소년의 시각에서 사회문제에 대한 생각을 발표했다.이어 본회의에서는 ▲교내 CCTV 설치에 관한 조례안 ▲유튜브 시청 나이 제한에 관한 조례안 등 총 5건의 안건을 상정·처리하고 찬반 토론과 표결을 진행하는 등 실제 지방의회와 같은 방식으로 회의를 운영하며 민주적 의사결정 과정을 직접 체험했다.체험에 참여한 한 학생은 “직접 의원 역할을 맡아 토론과 표결을 진행해 보니 지방의회가 지역 문제 해결을 위해 중요한 역할을 한다는 것을 알게 됐다”며 “친구들과 다양한 의견을 나누며 민주적인 의사결정 과정의 중요성을 배울 수 있었다”고 소감을 밝혔다.한편, 경북도의회는 앞으로도 도내 청소년들이 지방자치와 의회 민주주의를 깊이 이해할 수 있도록 청소년의회교실 운영을 지속적으로 확대하고, 실전 중심의 참여형 프로그램을 대폭 강화할 계획이다.특히 교육 현장과 연계한 체험 교육을 통해 학생들이 지역 문제에 관심을 갖고, 성숙한 토론 문화를 이끄는 미래 민주시민으로 성장할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 방침이다.류정임 리포터