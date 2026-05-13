전남, 세계 최대 ‘자연보전연맹’ 회원 가입

글로벌 생태·환경 협력 강화 나서

세줄 요약 전남도, 세계 최대 자연보전연맹 IUCN 회원 가입 확정

생물종 보전·보호지역 관리 등 국제 논의 참여 확대

발언권·투표권 확보로 글로벌 협력 기반 강화

2026-05-14 19면

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전남도가 세계자연보전연맹(IUCN) 회원 가입을 확정하고 글로벌 생태·환경 협력을 강화한다고 13일 밝혔다.IUCN은 1948년 설립된 세계 최대 규모 자연보전 국제기구로 정부·지방자치단체·비정부기구(NGO)·연구기관 등 1601개 기관·단체가 회원으로 참여하고 있다.전남도는 이번 가입으로 생물종 보전과 보호지역 관리, 생물다양성 협약 등 자연보전 분야 국제 논의에 참여하게 된다. 특히 국제회의에서 토론 발언권과 투표권을 행사하는 것은 물론 생태·환경 정책의 국제사회 공유와 글로벌 협력 기반을 강화하는 토대를 마련했다.또한 세계 환경문제 해결 방안 논의를 위해 개최되는 국제 환경 회의인 세계자연보전총회 등에 참여해 정책 교류 확대와 국제 네트워크를 활용한 공동사업도 발굴한다.전남도는 앞으로 IUCN 한국위원회를 통해 생물다양성 연구·용역·전문 자문 지원을 요청하고 유네스코 세계유산위원회, 생물다양성협약, 기후변화협약 등과 협력 논의도 확대해 국제 인증과 협약 기반을 강화할 계획이다.무안 류지홍 기자