경북도의회, 관광 지형도 바꾼다… 지역 연계 강화

경북도 지역연계 관광 활성화 방안 연구용역 최종보고회 개최

‘연결과 상생으로 만드는 경북 광역 연계관광 생태계’ 비전 제시

이미지 확대 지난 12일 도청 동부청사에서 ‘경북도 지역연계 관광 활성화 방안 연구용역’ 최종보고회. 경북도의회 제공

이미지 확대 지난 12일 도청 동부청사에서 ‘경북도 지역연계 관광 활성화 방안 연구용역’ 최종보고회에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경북도의회 제공

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세줄 요약 경북도 지역연계 관광 활성화 최종보고회 개최

광역 연계관광 생태계 비전과 핵심 전략 제시

조례 실행력 강화와 정책 반영 필요성 강조

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경북도의회 의원연구단체 ‘경북도 지역연계 관광 활성화 연구회’(대표 연규식 의원)는 지난 12일 도청 동부청사에서 ‘경북도 지역연계 관광 활성화 방안 연구용역’ 최종보고회를 개최했다.이번 보고회는 연구 성과를 최종 점검하고, 관광자원 간 연계 강화를 통한 지역 협력체계 구축과 경북 관광산업의 지속 가능한 발전 전략을 수립하고자 마련됐다.이날 연구용역을 수행한 홍순기 박사(경북연구원 부연구위원)는 “연결과 상생으로 만드는 경북 광역 연계관광 생태계”를 비전으로 제시하며, 경북형 광역 관광체계 구축을 위한 핵심 전략을 발표했다.주요 추진 전략으로는 ▲데이터 기반 스마트 연계관광 기반 조성 ▲협력적 거버넌스 구축 및 추진체계 강화 ▲권역별 특화 연계관광 콘텐츠 개발을 제안했으며, 이를 통해 지역 간 관광자원의 연계성과 관광산업의 지속가능성을 강화해야 한다고 강조했다.연구회 대표인 연규식 의원은 “경북도 관광정책은 이제 개별 지역 중심에서 벗어나 지역 간 연계를 기반으로 한 관광정책으로 전환해야 할 시점”이라며 “이번 연구를 계기로 관광산업이 지역경제를 견인하는 ‘굴뚝 없는 산업’으로 자리매김할 수 있도록 의회와 집행부가 함께 정책 추진에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.보고회에 참석한 김희수 의원은 “‘경북도 지역연계관광 활성화에 관한 조례’의 실행력을 높이기 위해 현행 조례를 면밀히 검토하고, 이번 연구용역 결과를 정책과 제도에 적극 반영할 필요가 있다”고 강조했다.‘경북도 지역연계 관광 활성화 연구회’는 연 대표의원과 김재준, 김희수, 이동업, 정경민, 황재철 의원 등 6명이 참여하고 있다. 올해 1월 출범 이후 경북 관광의 지속 가능성과 지역 연계 실행 전략을 집중 연구해 왔으며, 그간의 성과를 담은 최종 보고서는 6월 말 발표될 예정이다.류정임 리포터