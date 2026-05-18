부산 동삼동서 7000년 전 미니어처 토기 출토

신석기인 의례 행위 흔적으로 추정

“조개가면, 신석기 전기 유물 근거”

이미지 확대 부산 동삼동 패총 발굴 조사 현장.

부산박물관 제공

세줄 요약 7000년 전 의례 흔적 유물 공개

미니어처 토기·작살 등 해양 활동 증거

조개가면 연대, 신석기 전기 재해석

2026-05-18 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

우리나라 신석기 대표 유적인 부산 동삼동 패총에서 7000년 전 신석기 시대 의례 행위 흔적으로 추정되는 유물들이 출토됐다. 부산시립박물관 소속 부산박물관은 19일 동삼동 패총 발굴 현장에서 현장공개설명회를 연다고 17일 밝혔다.국가사적인 동삼동 패총은 1929년 발견돼 국립중앙박물관이 1971년까지 발굴조사를 펼친 신석기 시대 대표 유적이다. 우리나라에서 유일하게 조개가면이 발굴된 곳이다.설명회에서는 바다와 관련된 의례 행위 흔적으로 추정되는 미니어처 토기, 원반형 토제품, 고래 뼈, 작살 등이 공개된다. 박물관 측은 “이런 유물들은 동삼동 패총이 과거 일본 규슈 지역까지 진출했던 해양 어로 활동의 핵심 출발지였음을 보여 주는 구체적인 증거”라고 설명했다.특히 조사단은 동삼동 패총을 대표하는 유물인 조개가면이 7000여년 전인 신석기 전기 유물이라고 주장할 근거도 찾아냈다. 기존 학설은 일본에서 주로 발견된 조개가면이 신석기 후기(약 4000년 전) 유물이라는 점을 토대로 동삼동 조개가면도 비슷한 시기에 사용된 것으로 봤다.김은영 부산시립박물관 팀장은 “1971년 발굴 당시 조개가면이 융기문 토기와 같은 층위에서 발견됐다는 기록을 찾아냈다”며 “융기문 토기가 신석기 전기에 사용된 점을 감안하면 동삼동 패총 조개가면이 신석기 후기 유물이라는 기존 학계 주장을 뒤집을 근거가 된다”고 말했다.부산 신정훈 기자