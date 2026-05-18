서울Pn 지방자치 자치뉴스 30도 초여름 날씨에 성급한 피서객 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/05/18/20260518019005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-18 00:54 입력 2026-05-18 00:54 이미지 확대 30도 초여름 날씨에 성급한 피서객 전국 최고 기온이 30도를 웃도는 초여름 날씨를 보인 17일 강원 강릉시 경포해변을 찾은 외국인들이 수영복 차림으로 무더위를 식히고 있다.강릉 연합뉴스 전국 최고 기온이 30도를 웃도는 초여름 날씨를 보인 17일 강원 강릉시 경포해변을 찾은 외국인들이 수영복 차림으로 무더위를 식히고 있다. 강릉 연합뉴스 2026-05-18 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지