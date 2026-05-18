이미지 확대 30도 초여름 날씨에 성급한 피서객 전국 최고 기온이 30도를 웃도는 초여름 날씨를 보인 17일 강원 강릉시 경포해변을 찾은 외국인들이 수영복 차림으로 무더위를 식히고 있다.

강릉 연합뉴스

2026-05-18 19면

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전국 최고 기온이 30도를 웃도는 초여름 날씨를 보인 17일 강원 강릉시 경포해변을 찾은 외국인들이 수영복 차림으로 무더위를 식히고 있다.강릉 연합뉴스