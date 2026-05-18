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30도 초여름 날씨에 성급한 피서객

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수정 2026-05-18 00:54
입력 2026-05-18 00:54
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30도 초여름 날씨에 성급한 피서객
30도 초여름 날씨에 성급한 피서객 전국 최고 기온이 30도를 웃도는 초여름 날씨를 보인 17일 강원 강릉시 경포해변을 찾은 외국인들이 수영복 차림으로 무더위를 식히고 있다.
강릉 연합뉴스


전국 최고 기온이 30도를 웃도는 초여름 날씨를 보인 17일 강원 강릉시 경포해변을 찾은 외국인들이 수영복 차림으로 무더위를 식히고 있다.

강릉 연합뉴스
2026-05-18 19면
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