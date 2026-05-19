장년층 1인 가구 챙기는 청주 ‘빨래해드림’

12월까지 100명 대상 방문 세탁

2026-05-19 19면

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충북 청주시가 장년층 1인 가구 고독사 예방을 위해 빨래 지원에 나선다. 빨래를 해주며 안부를 확인하는 시책이다.시는 18일 충북청주지역자활센터와 ‘고독사 제로 장년층 1인 가구 빨래해드림’ 업무협약을 체결했다. 장년층은 50~64세다.시는 고향사랑기금 2000만원을 활용해 이달부터 오는 12월까지 8개월간 장년층 1인 가구 100명을 대상으로 사업을 추진한다. 시는 장년층 1인 가구 가운데 경제적으로 어려우며 사회적 교류가 적은 고독사 위험군을 대상자로 선정했다.빨래와 안부 확인은 자활센터 사업단이 맡는다. 사업단이 두 달에 한 번 대상자 가정을 방문해 혼자서 세탁이 어려운 이불 등을 수거한 뒤 세탁해 다시 전달할 예정이다. 이 과정에서 체크리스트를 활용해 대상자의 안부와 생활 상태를 확인한다. 2주에 한 번 전화를 통한 안부 확인도 병행한다. 이상 징후 발견 시 복지 서비스 도움을 받도록 시청 복지정책과로 알린다.청주 남인우 기자