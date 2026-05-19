이미지 확대 “헌혈로 이웃사랑 실천” 대구보건대 사랑나눔축제 18일 대구 북구 대구보건대에서 열린 제28회 헌혈 사랑 나눔 축제에 참여한 학생들이 생명 존중과 이웃 사랑을 실천하는 헌혈에 동참하고 있다.

대구 뉴스1

2026-05-19 19면

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18일 대구 북구 대구보건대에서 열린 제28회 헌혈 사랑 나눔 축제에 참여한 학생들이 생명 존중과 이웃 사랑을 실천하는 헌혈에 동참하고 있다.대구 뉴스1