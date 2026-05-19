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“헌혈로 이웃사랑 실천” 대구보건대 사랑나눔축제

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수정 2026-05-19 00:15
입력 2026-05-19 00:15
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“헌혈로 이웃사랑 실천” 대구보건대 사랑나눔축제
“헌혈로 이웃사랑 실천” 대구보건대 사랑나눔축제 18일 대구 북구 대구보건대에서 열린 제28회 헌혈 사랑 나눔 축제에 참여한 학생들이 생명 존중과 이웃 사랑을 실천하는 헌혈에 동참하고 있다.
대구 뉴스1


18일 대구 북구 대구보건대에서 열린 제28회 헌혈 사랑 나눔 축제에 참여한 학생들이 생명 존중과 이웃 사랑을 실천하는 헌혈에 동참하고 있다.

대구 뉴스1
2026-05-19 19면
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