서울Pn 지방자치 자치뉴스 “헌혈로 이웃사랑 실천” 대구보건대 사랑나눔축제 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/05/19/20260519019010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-19 00:15 입력 2026-05-19 00:15 이미지 확대 “헌혈로 이웃사랑 실천” 대구보건대 사랑나눔축제 18일 대구 북구 대구보건대에서 열린 제28회 헌혈 사랑 나눔 축제에 참여한 학생들이 생명 존중과 이웃 사랑을 실천하는 헌혈에 동참하고 있다.대구 뉴스1 18일 대구 북구 대구보건대에서 열린 제28회 헌혈 사랑 나눔 축제에 참여한 학생들이 생명 존중과 이웃 사랑을 실천하는 헌혈에 동참하고 있다. 대구 뉴스1 2026-05-19 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지