광주, 2030년까지 딥테크 스타트업 500곳 만든다

‘세계 100대 창업도시’ 비전 제시

2026-05-22 19면

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광주시가 2030년까지 딥테크(혁신 기술) 창업기업 500곳 양성을 통해 ‘세계 100대 창업도시’로 진입하겠다는 비전을 제시했다.시는 21일 대구경북과학기술원(DGIST)에서 열린 중소벤처기업부 주최 창업 도시 전략 발표회에서 이런 내용의 창업 비전과 전략을 발표하고 중소벤처기업부와 업무협약을 체결했다.이번 발표회는 수도권에 집중된 창업 자원을 비수도권으로 확산시켜 지역의 글로벌 경쟁력을 강화하려는 정부의 ‘창업도시 조성 프로젝트’를 본격화하기 위해 마련됐다. 정부는 광주와 대전, 대구, 울산 등 우수한 기반 시설을 갖춘 ‘4대 기술인재 중심 도시’를 거점 삼아 창업 생태계를 지역별 거점이 공존하는 ‘다핵형 체계’로 전환한다는 방침이다.광주시는 2030년까지 딥테크 창업기업 500곳 발굴·양성을 위해 ▲인재 밀착형 창업 생태계 조성 ▲도심 전역의 실증 기반 시설 고도화 ▲혁신 투자 유치 및 원스톱 지휘 본부 구축 등 핵심 전략을 마련했다.이를 위해 내년까지 광주과학기술원(GIST)을 딥테크 창업중심대학으로 지정하고, 과기원 내 창업원을 신설해 대학발 창업을 촉진한다는 복안이다. 창업 휴·겸직 기간 연장, 휴학 제한 폐지 등 학사 관련 규제도 대폭 완화된다. 또 ﻿지역 내 공공기관이 보유한 고도화된 실증 기반 시설과 공공데이터를 전격 개방해 실증 지원체계를 획기적으로 강화한다.시는 ﻿정부의 지역 성장펀드와 연계·조성하는 ‘전남광주 스케일업 벤처펀드’를 통해 창업 기업에 대한 자본 공급도 대폭 확대할 계획이다.﻿광주 홍행기 기자