이미지 확대 연휴 마지막 날 서울대공원 나들이객 북적 5월 연휴 마지막 날인 25일 경기 과천시 서울대공원을 찾은 나들이객들이 화창한 야외를 걸어가고 있다.

이지훈 기자

2026-05-26 20면

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5월 연휴 마지막 날인 25일 경기 과천시 서울대공원을 찾은 나들이객들이 화창한 야외를 걸어가고 있다.이지훈 기자