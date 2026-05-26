서울Pn 지방자치 자치뉴스 연휴 마지막 날 서울대공원 나들이객 북적 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/05/26/20260526020006 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-05-25 23:36 입력 2026-05-25 23:36 이미지 확대 연휴 마지막 날 서울대공원 나들이객 북적 5월 연휴 마지막 날인 25일 경기 과천시 서울대공원을 찾은 나들이객들이 화창한 야외를 걸어가고 있다.이지훈 기자 5월 연휴 마지막 날인 25일 경기 과천시 서울대공원을 찾은 나들이객들이 화창한 야외를 걸어가고 있다. 이지훈 기자 2026-05-26 20면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지