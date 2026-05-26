[단독] 리모델링 1년여 만에 폐쇄… 일산시장 주차장 부실 논란

GH, 18개월 전에 보강·보수 공사

녹슨 철제 구조물 탈락 안전 위협

한때 전체 통제… 1층만 임시 운영

이미지 확대 일산시장 공영주차장 내부 모습. 2층으로 올라가는 진입부는 현수막 등으로 막혀 있고 천장에는 철제 탈락물을 막고자 녹색 그물망이 설치돼 있다.

2026-05-27 19면

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경기 고양 일산시장 공영주차장이 보수·보강 공사를 마친 지 1년 반 만에 안전 문제로 1층만 제한 운영되면서 부실 보수 논란이 커지고 있다. 경기주택도시공사(GH)는 현재 4억원 규모의 추가 보수 공사를 추진하기 위해 설계 용역을 진행 중이며, 이달 중 공사를 발주할 계획이라고 26일 밝혔다.GH와 위탁운영기관인 고양도시관리공사에 따르면 이 주차장은 지난해 말부터 2~3층 바닥판 일부 구간에서 녹슨 철제 구조물이 탈락해 주차구역과 통행로로 떨어지는 현상이 발생하고 있다. 차량과 이용객에 대한 안전 우려로 한때 옥상 포함 5개 층 전체를 통제했다. 이후 일산시장 주변 주차 환경이 악화하자 고양시의 요청에 따라 1층 천장에 낙하물 방지망을 설치한 뒤 1층만 임시 운영 중이다. 일산시장과 일산5일장이 열리는 장터와 맞닿은 이 주차장은 130대를 수용할 수 있다. 기본 1시간 무료에 이후 5분당 50원 수준의 저렴한 요금으로 운영돼 시장 상권 활성화에 큰 역할을 해왔지만 현재 주차 기능이 크게 축소되면서 상인들과 이용객들의 불편이 커지고 있다.문제가 된 철제 구조물은 바닥판 고정용 각재로, 옥상에서 흘러내린 오수로 장기간 부식된 것으로 알려졌다. 논란은 2024년 7월 진행된 보수 공사와 맞물리며 커지고 있다. 당시 GH는 외벽 교체, 출입구 확장, 화장실 리모델링, 경사로 보강 등을 진행했다고 밝혔지만 이번에 문제가 된 구조 안전 문제는 발견하지 못한 것으로 보인다.GH 관계자는 “당시 공사는 경사로 부분 보강 중심이었다”며 “지금과 같은 문제를 발견하지 못한 경위는 확인이 필요하다”고 말했다.﻿ 상인들과 주민들은 “2년도 채 되지 않아 다시 수억원을 들여 보수하는 상황 자체가 이해되지 않는다”며 “구조 안전 점검이 제대로 이뤄졌는지 공개해야 한다”고 지적했다.글·사진 한상봉 기자