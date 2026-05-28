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사람 구하는 드론… 풍수해 대응 훈련

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수정 2026-05-28 00:42
입력 2026-05-28 00:42
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사람 구하는 드론… 풍수해 대응 훈련
사람 구하는 드론… 풍수해 대응 훈련 서울소방재난본부 관계자가 27일 서울 양천구 안양천 신정교 인근에서 열린 풍수해 대응장비 가동 훈련에서 드론을 활용한 구조 활동을 시연하고 있다.
뉴시스


서울소방재난본부 관계자가 27일 서울 양천구 안양천 신정교 인근에서 열린 풍수해 대응장비 가동 훈련에서 드론을 활용한 구조 활동을 시연하고 있다.

뉴시스
2026-05-28 19면
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