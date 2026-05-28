이미지 확대 사람 구하는 드론… 풍수해 대응 훈련 서울소방재난본부 관계자가 27일 서울 양천구 안양천 신정교 인근에서 열린 풍수해 대응장비 가동 훈련에서 드론을 활용한 구조 활동을 시연하고 있다.

뉴시스

2026-05-28 19면

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서울소방재난본부 관계자가 27일 서울 양천구 안양천 신정교 인근에서 열린 풍수해 대응장비 가동 훈련에서 드론을 활용한 구조 활동을 시연하고 있다.뉴시스