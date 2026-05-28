서울Pn 지방자치 자치뉴스 사람 구하는 드론… 풍수해 대응 훈련 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/05/28/20260528019010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-28 00:42 입력 2026-05-28 00:42 이미지 확대 사람 구하는 드론… 풍수해 대응 훈련 서울소방재난본부 관계자가 27일 서울 양천구 안양천 신정교 인근에서 열린 풍수해 대응장비 가동 훈련에서 드론을 활용한 구조 활동을 시연하고 있다.뉴시스 서울소방재난본부 관계자가 27일 서울 양천구 안양천 신정교 인근에서 열린 풍수해 대응장비 가동 훈련에서 드론을 활용한 구조 활동을 시연하고 있다. 뉴시스 2026-05-28 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지