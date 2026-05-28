‘해외직구’ 어린이 우양산, 납 기준치 최고 5.8배

구글에서 서울신문 먼저 보기

서울시 해외 온라인플랫폼 제품 안전 검사

이미지 확대 서울시가 안전검사를 진행한 해외 온라인플랫폼의 어린이 우양산.

서울시 제공

세줄 요약 해외직구 어린이용품 32개 안전성 검사 실시

우양산·우비 등 10개 제품 기준 미달 확인

납·가소제 초과 검출, 판매 중단 요청

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시가 해외 온라인플랫폼에서 판매중인 어린이용 우양산을 검사한 결과 국내 안전기준의 5.8배를 초과하는 납 성분이 나왔다.시는 알리익스프레스·테무·쉬인에서 판매 중인 어린이용 우양산·우비 등 여름철 어린이용품 32개를 검사한 결과 10개 제품이 국내 안전기준에 부적합한 것으로 나타났다고 28일 밝혔다.어린이용 우양산 2개 제품에서는 우산살 고정대와 버튼 고정핀에서 납이 국내 기준치(100㎎/㎏ 이하)를 각각 1.1배, 5.8배 초과해 검출됐다. 우양산 3개 제품은 끝 살과 커버 부위에서 물리적 안전기준을 충족하지 못했다. 일부 제품은 끝 살이 날카롭거나 지름이 기준치보다 짧았다. 사용 중 베임이나 찔림 사고를 유발할 가능성이 있다고 시는 설명했다.어린이용 우비 1개 제품에서는 지퍼 보강재에서 프탈레이트계 가소제(내분비계 장애를 일으킬 수 있는 물질)가 기준치(0.1% 이하)보다 3.6배 초과 검출됐다. 완구 2개 제품도 부적합 판정을 받았다. 키캡 키링은 고리 부분에서 납이 기준치보다 최대 1.7배 초과 검출됐다. 목재 장난감도 제품 자체에서 날카로운 끝이 확인됐다.검사 대상은 어린이 선글라스 4개, 어린이 우양산 12개, 어린이 우비 6개, 어린이 의류·잡화 6개, 초저가 제품 4개다. 부적합 제품은 어린이용 우양산 4개, 우비 2개, 의류·잡화 2개, 완구 2개다. 시는 해외 온라인플랫폼에 판매 중단을 요청했다.시는 다음달 해외 온라인플랫폼에서 판매 중인 어린이용 완구, 장화, 여름철 섬유제품 등에 대한 안전성 검사를 실시할 예정이다.서유미 기자