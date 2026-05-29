부산 ‘가덕신공항 물류허브 계획’ 용역 착수

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내년 10월까지 사용자 수요 분석

2026-05-29 19면

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부산시가 28일 부산시청에서 ‘가덕도신공항 항공 물류 거점 구축 실행계획 수립 용역’ 착수보고회를 열었다.용역은 내년 10월까지 진행되며 국내외 물류 동향 및 선진 사례 분석, 공항 사용자 수요 분석, 부문별 활성화 방안, 단계별 실행계획 수립 등을 주요 내용으로 한다. 시는 이번 용역에서 가덕도신공항의 국제 경쟁력을 높이고 부산신항과 연계한 해상-항공 복합물류 체계를 단계적으로 구축하는 ‘항공 및 복합물류 관점의 실행계획’을 구체화할 계획이다.특히 기존 기반 시설(인프라) 중심 논의에서 나아가 항공사·물류기업·화주 등 실제 공항 이용 주체들의 수요를 적극 반영해 실효성 있는 전략을 마련할 방침이다. 이를 통해 공항 기반 시설과 운영은 물론 배후단지, 연계 교통, 제도 및 인센티브까지 항공 물류 전반을 아우르는 실행 중심의 전략을 도출할 계획이다.김경덕 시장 권한대행은 “이번 용역이 단순한 대안 제시에 머물지 않고 현장 목소리와 전문가 의견이 충분히 반영된 실행 중심 전략 수립이 될 수 있도록 하겠다”고 전했다.부산 신정훈 기자