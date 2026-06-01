서울 중심지·환승역 ‘고밀복합거점’ 재탄생

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용적률 최대 1300% 적용해 개발

2026-06-01 18면

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서울의 중심지와 환승역 주변이 업무·상업·주거·문화 기능이 어우러진 고밀 복합 거점으로 재탄생한다. 시는 전략적 육성이 필요한 중심지와 대중교통 접근성이 좋은 환승역 주변을 개발하는 ‘성장거점형 도심복합개발사업’을 추진한다고 31일 밝혔다.시는 입지와 사업 여건을 고려해 일반상업지역으로 용도지역을 상향하면 용적률을 최대 1300% 적용할 수 있도록 해 고밀복합 개발을 유도할 계획이다. 이를 위해 도심·광역중심, 대중교통 접근성이 우수한 환승역 반경 500m 이내 지역을 중심으로 대상지를 선정한다.상대적으로 개발 여건이 부족한 지역도 균형 발전이 가능하도록 공공기여 완화 기준을 마련했다. 용도지역 변경에 따른 공공기여는 증가 용적률의 50%를 적용하되 표준공시지가 평균이 서울 전체 평균의 60% 이하인 자치구는 30%로 완화된다. 시는 6월에 각 자치구에서 후보지를 추천·제안받아 시범사업 대상지를 선정할 계획이다.안대희 시 도시공간본부장은 “시범사업을 통해 제도의 실효성을 검증하고, 공공성과 사업성이 균형을 이루는 서울형 복합개발사업 모델을 마련하겠다”고 밝혔다.김주연 기자