서울 한강변에 국내 첫 목구조 국제경기장

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광나루역 인근 체육시설 부지

태권도·유도 등 투기 종목 시설

1999억 들여 2031년 8월 준공

이미지 확대 서울 광진구 광나루역 인근 한강변에 들어설 태권도·유도·레슬링 국제경기장 투시도.

서울시 제공

세줄 요약 광진구 한강변 복합체육시설 건립 추진

국내 첫 목구조 국제경기장·주차장 결합

2031년 준공 목표, 주민 활용도 확대

2026-06-02 19면

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서울 광진구 광나루역 인근 체육시설 부지에 다목적 국제경기장과 공영주차장을 결합한 복합체육시설이 들어선다.서울시는 최근 ‘광장동 복합체육시설 건립사업’ 설계 공모 심사 결과, 가와종합건축사사무소, 건축사사무소 이색, 디디건축사사무소가 공동 응모한 작품을 최종 당선작으로 선정했다고 1일 밝혔다.대상지는 한강변 5만 916㎡ 규모의 체육시설 부지다. 1978년 도시계획시설로 지정된 뒤 체육 인프라 확충과 통합 개발 필요성이 제기됐으나 제대로 이뤄지지 않았다. 그러다가 시에서 2020년 체육시설 부지 개발 추진계획을 수립하고, 타당성 조사와 중앙투자심사가 지난해 7월 마무리되면서 본궤도에 올랐다.복합체육시설은 태권도와 유도, 레슬링 등 투기 종목의 국제경기나 훈련이 가능한 전문 체육시설이다. 경기가 없는 날에는 주민 생활체육과 문화공연 공간으로 활용할 계획이다. 광나루역 인근이라는 입지를 고려해 공영주차장도 함께 조성한다. 광진구민체육센터, 시립광진청소년센터, 예스24라이브홀 등 기존 생활체육·문화시설과도 연계한다.당선작은 국내에서 드문 하이브리드 목구조(나무구조) 원형 경기장이다. 한강변과 어우러지고, 선수와 관람객 동선을 분리하는 등 효율적인 공간 배치를 구현했다. 심사위원회는 공모에 출품된 28개 작품 가운데 완성도와 공공성, 기존 시설 등과 통합 전략을 종합 평가해 당선작을 선정했다. 시는 당선자와 계약을 맺고 18개월간 설계를 할 계획이다. 시비 1999억원을 투입해 2028년 4월 착공, 2031년 8월 준공한다는 목표다.김주연 기자