서울Pn 지방자치 자치뉴스 여름나기 힘든 쪽방촌 어르신 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/06/02/20260602019009 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-06-02 00:35 입력 2026-06-02 00:35 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 여름나기 힘든 쪽방촌 어르신 전국의 낮 기온이 30도 안팎까지 오르며 때 이른 무더위가 이어진 1일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌의 한 주민이 부채로 더위를 식히고 있다.홍윤기 기자 전국의 낮 기온이 30도 안팎까지 오르며 때 이른 무더위가 이어진 1일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌의 한 주민이 부채로 더위를 식히고 있다. 홍윤기 기자 2026-06-02 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지