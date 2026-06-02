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여름나기 힘든 쪽방촌 어르신

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홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-06-02 00:35
입력 2026-06-02 00:35
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여름나기 힘든 쪽방촌 어르신
여름나기 힘든 쪽방촌 어르신 전국의 낮 기온이 30도 안팎까지 오르며 때 이른 무더위가 이어진 1일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌의 한 주민이 부채로 더위를 식히고 있다.
홍윤기 기자


전국의 낮 기온이 30도 안팎까지 오르며 때 이른 무더위가 이어진 1일 서울 종로구 돈의동 쪽방촌의 한 주민이 부채로 더위를 식히고 있다.

홍윤기 기자
2026-06-02 19면
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