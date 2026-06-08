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부산 북구, 아픈 주민 퇴원 후 일상 복귀 지원

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정철욱 기자
정철욱 기자
수정 2026-06-07 23:58
입력 2026-06-07 23:58
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금곡다울하우스 돌봄 중간집 선정

부산 북구는 구포동 ‘금곡다울하우스’가 보건복지부, 중앙노인돌봄기관 주관 ‘중간집 모형 구축사업’ 공모에 최종 선정됐다고 7일 밝혔다.

중간집은 병원에서 퇴원한 환자가 집으로 복귀하기 전 단기간 머무르면서 집중적으로 회복할 수 있도록 통합 돌봄을 제공하는 주택을 뜻한다.

구는 한국토지주택공사 부산울산지역본부와 협력해 1년 이상 비어 있는 영구임대 아파트 3곳을 활용해 2020년 금곡다울하우스를 개소하고 이런 돌봄을 제공해 왔다. 이곳에서는 상주하는 요양보호사가 식사와 가사 등 일상생활, 복약지도와 혈압·혈당 관리 보조 등 건강관리를 지원한다. 입소자가 지역 주민과 소통하고, 건강·여가 프로그램을 진행하는 사랑방도 갖추고 있다.

구는 ﻿스마트 돌봄 장비를 도입해 안전을 강화하고 설비 친화형으로 주거환경을 개선해 입소자의 건강 회복과 일상 복귀를 적극적으로 지원할 계획이다.

구 관계자는 “퇴원 환자와 돌봄이 필요한 주민이 안전하고 편안한 환경에서 건강을 회복하고 지역사회에 안정적으로 복귀할 수 있도록 맞춤형 돌봄과 주거지원을 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.

부산 정철욱 기자
세줄 요약
  • 금곡다울하우스, 중간집 모형 구축사업 최종 선정
  • 퇴원 환자 단기 거주, 식사·복약·건강관리 지원
  • 스마트 돌봄 장비 도입, 회복·복귀 지원 강화
2026-06-08 19면
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