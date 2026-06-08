국내 첫 음성 소방 전문 국립병원 오늘부터 정식 진료

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화상·호흡기 질환·PTSD 등 치료

17개 과·28명 전문의·92병상 갖춰

화상센터 등 4대 특성화센터 운영

증평·괴산 등 4개군 주민들도 이용

이미지 확대 충북 음성에 위치한 국립소방병원.

음성군 제공

세줄 요약 국내 첫 소방 전문 공공병원 정식 개원

소방공무원 직업성 질환 치료·건강권 보장

중부 4군 의료 접근성 개선 기대

2026-06-08 19면

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충북 음성군 맹동면에 위치한 국립소방병원이 시범운영을 거쳐 8일 정식 개원한다.국립소방병원은 국내 최초의 소방 전문 공공병원으로 화상, 외상, 근골격계 질환, 호흡기 질환, 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 등에 노출된 소방공무원의 건강권 보장과 직업성 질환 치료를 위해 설립됐다.일반 주민들도 소견서 없이 이용할 수 있어 의료취약지역인 충북 중부 4군(증평·진천·괴산·음성) 지역 주민들의 의료접근성도 크게 향상될 전망이다.총사업비 2049억원이 투입된 소방병원은 전체 면적 3만 9558㎡(지하 2층·지상 4층) 규모로 건립됐다.현재 순환기내과, 정형외과, 산부인과, 소아청소년과, 직업환경의학과 등 총 17개 과에 28명의 전문의가 근무한다. 병상은 중환자실 12병상을 포함해 92병상이며 점차 확대해 내년에는 302병상을 갖출 예정이다.외래 진료는 평일 오전 9시부터 운영되며 접수 마감은 오후 4시 30분이다. 응급실은 응급의학과 전문의가 진료를 담당한다. 오전 8시부터 오후 6시까지 운영되며 향후 시간을 늘려나갈 계획이다.소방병원은 화상센터, 통합재활센터, 정신건강센터, 건강증진센터 등 4대 특성화센터도 운영한다.화상센터는 화상 환자의 전문 진료와 집중 치료를 담당한다. 통합재활센터는 분야가 다른 전문의가 모여 진단과 치료 계획을 함께 결정하는 다학제 협진 진료 방식을 기반으로 환자의 기능 회복과 사회 복귀를 지원한다. 정신건강센터는 우울, 불안, 수면장애 등에 대한 예방·진단·치료를 맡는다. 건강증진센터는 건강검진과 만성질환 관리, 건강위험 요인 평가 등을 제공한다.병원 운영은 서울대병원이 맡는다. 소방병원은 서울대병원과 의료진 파견, 연구 및 교육 협력, 상호 노하우 제공 등을 통해 서울대병원과 같은 국내 최고 수준의 의료서비스를 제공한다는 계획이다.곽영호 병원장은 “소방병원은 소방공무원의 건강과 안전을 책임지는 국가 전문 공공병원이자 충북 중부권의 거점병원 역할을 수행하게 될 것”이라며 “환자 안전과 의료서비스의 질을 최우선 가치로 삼아 지역사회와 함께 성장하는 신뢰받는 공공병원이 되겠다”고 밝혔다.음성군 관계자는 “소방병원은 중부 4군에서 가장 큰 종합병원”이라며 “큰 병원에 가려면 차를 타고 청주까지 1시간 정도 가야 했는데 그런 불편이 사라질 것 같다”고 말했다.음성 남인우 기자