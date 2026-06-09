서울Pn 지방자치 자치뉴스 제주 윤남못 먹이 찾는 ‘중대백로’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/06/09/20260609019011 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-09 00:39 입력 2026-06-09 00:39 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 제주 윤남못 먹이 찾는 ‘중대백로’ 제주시 애월읍 신엄리 윤남못에서 8일 중대백로 한 마리가 부레옥잠꽃 사이를 누비며 먹이를 찾고 있다.제주 연합뉴스 제주시 애월읍 신엄리 윤남못에서 8일 중대백로 한 마리가 부레옥잠꽃 사이를 누비며 먹이를 찾고 있다. 제주 연합뉴스 2026-06-09 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지