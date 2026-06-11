서울Pn 지방자치 자치뉴스 “동글동글 예쁜 감자… 우리가 다 캤어요” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/06/11/20260611018011 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-11 00:56 입력 2026-06-11 00:56 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 “동글동글 예쁜 감자… 우리가 다 캤어요” 대전 중구 무수동 농촌체험마을에서 10일 어린이집 원생들이 감자 캐기를 체험하고 있다.대전 뉴스1 대전 중구 무수동 농촌체험마을에서 10일 어린이집 원생들이 감자 캐기를 체험하고 있다. 대전 뉴스1 2026-06-11 18면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지