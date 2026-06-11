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“동글동글 예쁜 감자… 우리가 다 캤어요”

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수정 2026-06-11 00:56
입력 2026-06-11 00:56
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“동글동글 예쁜 감자… 우리가 다 캤어요”
“동글동글 예쁜 감자… 우리가 다 캤어요” 대전 중구 무수동 농촌체험마을에서 10일 어린이집 원생들이 감자 캐기를 체험하고 있다.
대전 뉴스1


대전 중구 무수동 농촌체험마을에서 10일 어린이집 원생들이 감자 캐기를 체험하고 있다.

대전 뉴스1
2026-06-11 18면
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