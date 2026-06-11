이미지 확대 “동글동글 예쁜 감자… 우리가 다 캤어요” 대전 중구 무수동 농촌체험마을에서 10일 어린이집 원생들이 감자 캐기를 체험하고 있다.

대전 뉴스1

2026-06-11 18면

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대전 중구 무수동 농촌체험마을에서 10일 어린이집 원생들이 감자 캐기를 체험하고 있다.대전 뉴스1