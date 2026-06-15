서울, 유해화학물질 취급시설 긴급 점검

102개 사업장 중 표본 선정 조사

세줄 요약 유해화학물질 취급시설 긴급 안전점검 착수

102곳 표본 점검, 취급 기준·보호구 확인

경미 위반 즉시 시정, 중대 위반은 통제

2026-06-15 19면

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서울시는 유해화학물질 취급 시설에 대한 긴급 안전 점검에 나선다고 14일 밝혔다. 한화에어로스페이스 대전 사업장 폭발 사고와 SK하이닉스 청주 공장 유독가스 누출 사고 등 유해화학물질 취급 사업장의 사고가 잇따르고 있는 데 따른 조치다.화학물질종합정보시스템 통계에 따르면 2014~2025년 12년간 서울에서 발생한 화학물질 관련 사고는 총 31건으로 이 중 83.8%인 26건이 안전 기준 미준수에 의한 것으로 나타났다. 이에 기본적인 안전 수칙 준수만 이뤄져도 상당수 사고를 막을 수 있다는 것이 시의 설명이다.시는 관련 법령에 따라 오는 29일부터 7월 중순까지 규모가 큰 화학물질 취급 시설 보유 사업장 102곳 중 표본을 선정해 현장 점검에 나선다. 주요 점검 내용은 ▲유해화학물질 취급 기준 준수 여부 ▲개인 보호구 착용 및 배기 장치 작동 여부 ▲법정 검사 및 자체 점검 실시 여부 등이다.점검 과정에서 확인된 가벼운 사항은 현장에서 즉시 시정하도록 권고하고, 심각한 법령 위반 사항이 적발될 경우 즉시 현장을 통제해 관계 기관에 행정 및 사법 조치를 요청할 예정이다.한병용 시 재난안전실장은 “유해화학물질 취급 시설에 대한 철저한 점검과 선제적 안전 관리를 통해 시민과 근로자 모두의 안전을 지키는 데 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.박재홍 기자