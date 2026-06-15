서울Pn 지방자치 자치뉴스 수원 2㎝ 넘는 우박 쏟아져 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/06/15/20260615019005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-15 00:27 입력 2026-06-15 00:27 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 수원 2㎝ 넘는 우박 쏟아져 수도권 지역을 비롯한 전국 곳곳에 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 강한 소나기가 내린 14일 경기 수원시 영통구 매탄동 거리에 지름 2㎝가 넘는 우박이 떨어지고 있다.뉴시스 수도권 지역을 비롯한 전국 곳곳에 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 강한 소나기가 내린 14일 경기 수원시 영통구 매탄동 거리에 지름 2㎝가 넘는 우박이 떨어지고 있다. 뉴시스 2026-06-15 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지