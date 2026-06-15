이미지 확대 수원 2㎝ 넘는 우박 쏟아져 수도권 지역을 비롯한 전국 곳곳에 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 강한 소나기가 내린 14일 경기 수원시 영통구 매탄동 거리에 지름 2㎝가 넘는 우박이 떨어지고 있다.

뉴시스

2026-06-15 19면

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수도권 지역을 비롯한 전국 곳곳에 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 강한 소나기가 내린 14일 경기 수원시 영통구 매탄동 거리에 지름 2㎝가 넘는 우박이 떨어지고 있다.뉴시스