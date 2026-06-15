도봉구, 통합복지 동행센터 운영 성과 ‘우수’

센터 운영 성과평가서 첫 우수 자치구 선정

복지사각지대 발굴부터 민관협력까지 성과

이미지 확대 서울 도봉구 방학동 구청 청사 전경.

도봉구 제공

세줄 요약 서울시 동행센터 평가서 우수 자치구 첫 선정

복지사각지대 발굴·민관협력 등 고른 호평

주민 중심 통합복지 전달체계 강화 성과

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도봉구는 서울시 주관 ‘2025년 자치구 동행센터 운영 성과평가’에서 ‘우수 자치구’로 선정됐다고 15일 밝혔다. 동행센터 우수 자치구 선정은 이번이 처음이다.동행센터는 동 단위 지역사회 안에서 공공과 민간이 함께 협력하는 복지·건강 중심의 통합복지 전달체계다. 시는 지난 1년을 기준으로 3개 분야 9개 항목 20개 지표를 평가했다.구는 ▲복지전달체계 운영 성과 ▲복지사각지대 발굴 ▲사례관리 ▲민관협력 ▲건강관리 사업 등에서 두루 좋은 평가를 받았다.그간 구는 복지사각지대 발굴 및 지원, 맞춤형 모니터링, 통합사례관리, 민관협력 네트워크 운영 등을 동행센터 핵심 사업으로 삼아 추진해왔다. 특히 주민 중심의 복지전달체계를 강화하고 현장 밀착형 복지 행정을 펼친 점이 평가에서 높은 점수를 받았다.구 관계자는 “이번 수상을 동력 삼아 동행센터 기능을 한층 강화하고 지역 중심의 촘촘한 복지안전망을 구축하는 데 더욱 최선을 다하겠다”고 밝혔다.유규상 기자