동대문구, ‘건강한 디지털 양육 문화’ 학부모 특강 운영

6월 25일 동대문구 교육지원센터

연령별 디지털 미디어 사용 지도법

이미지 확대 서울 동대문구 ‘자녀 스마트폰 사용 지도법’ 홍보 포스터.

동대문구 제공

세줄 요약 학부모 대상 스마트폰 사용 지도 특강 운영

과의존 예방과 건강한 디지털 소통 문화 조성

AI 리터러시·부모자녀 갈등 완화에 초점

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서울 동대문구는 청소년들의 스마트폰 과의존 문제를 예방하고 가정의 건강한 디지털 소통 문화를 조성하기 위한 ‘자녀 스마트폰 사용 지도법’ 특강을 운영한다고 15일 밝혔다.학부모를 대상으로 디지털 미디어의 역기능을 예방하고, 자녀의 올바른 디지털 미디어 활용 능력을 높이기 위해서다. 특히 인공지능(AI) 기술 보편화에 따른 AI 리터러시 향상, 스마트폰 사용 문제를 둘러싼 부모와 자녀 간 갈등 완화, 가정 내 건강한 소통 관계 형성에 초점을 맞췄다.특강은 오는 25일 목요일 오후 7시부터 9시까지 동대문구 교육지원센터 7층 대강의실에서 진행된다. 강의는 교육학(상담심리) 박사이자 현 시립창동인터넷중독예방상담센터장인 김상우 교수가 맡는다. 주요 내용 ▲디지털 미디어 중독의 이해와 실제 ▲연령별 디지털 미디어 사용 지도 및 부모 역할 등이다.프로그램 신청은 동대문구 홈페이지에서 온라인 선착순으로 받는다. 자세한 사항은 동대문구 교육지원센터로 문의하면 된다.구 관계자는 “이번 특강을 통해 학부모들이 구체적인 지도 전략을 습득하고 가정 내에서 자녀와 건강한 관계를 형성하는 계기가 되기를 희망한다”고 말했다.유규상 기자