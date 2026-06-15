무더위 날릴 도심 속 물놀이장 속속 개장

경주, 황성공원에 새달 문 열어

인천, 올여름 47곳 순차적 개장

세줄 요약 경주 황성공원 물놀이장 다음 달 개장

김해 야간 운영·친환경 체험 프로그램

인천 47곳 순차 개장, 안전·수질 관리

2026-06-16 19면

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지방자치단체들이 여름철 무더위를 날려 줄 도심 속 물놀이장 개장을 준비하고 있다.경북 경주시는 여름철 시민 휴식 공간 제공을 위해 황성공원 물놀이장을 다음 달 1일부터 8월 30일까지 운영한다고 15일 밝혔다. 매주 월요일을 제외하고 오전 10시 30분부터 오후 5시까지 운영한다.2019년 조성된 황성공원 물놀이장은 2500㎡ 규모 시설로, 지난해 1만여명이 이용하는 등 대표적인 여름철 가족 물놀이 공간으로 자리매김하고 있다. 시는 물놀이장 개장을 위해 시설 점검과 보수, 운영 인력 채용을 완료한 뒤 청소와 구급약품 등 운영 물품을 준비하고 있다. 이용 대상은 만 3세 이상 유아부터 초등학생까지다.경남 김해시는 오는 20일 시범 운영을 시작으로 기후변화 테마공원 내 물놀이장을 개장한다. 특히 올해는 폭염과 열대야 대응을 위해 휴가철인 7월 31일부터 2주 동안 금·토요일 야간 운영을 진행한다. 친환경 비누 방울을 만드는 체험 프로그램인 ‘친환경 에너지버블 놀이터’도 마련해 탄소중립 교육도 실시한다.인천시는 지난 13일 남동구 남동물빛놀이터 개장을 시작으로 올여름 총 47곳의 물놀이장을 순차적으로 개장한다. 시는 각 물놀이장마다 안전요원을 배치하고, 자외선·염소 소독을 통해 수질을 관리한다. 주낙영 경주시장은 “황성공원 물놀이장이 아이들과 가족들이 무더위를 식히며 즐거운 추억을 만드는 도심 속 휴식 공간이 되길 바란다”며 “시민들이 안심하고 이용할 수 있도록 안전하고 쾌적한 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.경주 김형엽 기자