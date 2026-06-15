접경지 평화경제특구 지정 본격화

18일 후보지역 지자체 설명회

9월 1차·내년 8월 2차 지구 지정

세줄 요약 평화경제특구 지자체 설명회 개최

지정 계획·절차·일정 공유 예정

DMZ 인접 접경지 성장거점 조성

2026-06-16 19면

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정부가 올해 하반기부터 추진하는 평화경제특구 조성과 관련해 접경지역 지방자치단체를 대상으로 한 설명회를 연다.통일부는 오는 18일 서울 종로구 남북회담본부 회담장 3층 대회의실에서 ‘평화경제특구 지자체 설명회’를 개최한다고 15일 밝혔다.설명회에는 김상국 평화협력지구추진단장과 한건섭 평화협력지구기획과장 등 통일부 관계자를 비롯해 국토교통부 지역정책과, 접경지역 지자체 담당 공무원, 남북교류협력지원협회 관계자 등이 참석할 예정이다.이날 설명회에서는 평화경제특구 지정 계획과 추진 일정, 지정 절차 등이 공유되며 지자체별 질의응답도 진행된다. 정부는 또 현재 추진 중인 평화경제특구 관련 사업 현황과 향후 추진 방향도 설명할 계획이다.평화경제특구는 비무장지대(DMZ) 인접 지역을 중심으로 평화·안보 기능과 산업·경제 기능을 결합해 새로운 성장 거점을 조성하는 국가 전략사업이다. 특구로 지정되면 세제 감면과 기반시설 지원, 각종 부담금 완화 등의 혜택이 제공된다.정부는 올해 9월 1차 시범지구를 지정하고, 내년 8월 2차 지구를 추가 지정할 계획이다. 대상 지역은 DMZ와 접한 경기도와 강원도, 인천시 일대이며 현재 경기도에서는 연천군, 파주시, 포천시 등이 후보지로 선정돼 개발계획 수립 절차가 진행 중이다.앞서 경기도는 서울대 산학협력단과 함께 연천·파주·포천을 대상으로 평화경제특구 개발계획 수립 연구용역에 착수했으며 산업·관광·투자유치 전략과 기반시설 구축 방안 등을 마련하고 있다.한상봉 기자