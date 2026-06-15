이미지 확대 양파 수확 비지땀 초여름 더위가 기승을 부린 15일 경북 청도군 각남면의 한 양파밭에서 농민과 외국인 계절 근로자들이 양파를 선별해 망에 담고 있다.

청도 뉴스1

2026-06-16 19면

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초여름 더위가 기승을 부린 15일 경북 청도군 각남면의 한 양파밭에서 농민과 외국인 계절 근로자들이 양파를 선별해 망에 담고 있다.청도 뉴스1