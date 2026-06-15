서울Pn 지방자치 자치뉴스 양파 수확 비지땀 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/06/16/20260616019010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-15 23:40 입력 2026-06-15 23:40 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 양파 수확 비지땀 초여름 더위가 기승을 부린 15일 경북 청도군 각남면의 한 양파밭에서 농민과 외국인 계절 근로자들이 양파를 선별해 망에 담고 있다.청도 뉴스1 초여름 더위가 기승을 부린 15일 경북 청도군 각남면의 한 양파밭에서 농민과 외국인 계절 근로자들이 양파를 선별해 망에 담고 있다. 청도 뉴스1 2026-06-16 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지