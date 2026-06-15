청송, 기본소득으로 소멸위기 넘는다

시범사업 대상지역 최종 선정

8월 1인당 월 15만원 첫 지급

이미지 확대 경북 청송군 청송읍 시내에 15일 ‘농어촌 기본소득 시범사업’ 최종 선정을 축하하는 현수막들이 걸려 있다.

청송군 제공

세줄 요약 농어촌 기본소득 시범사업 최종 선정

18개월간 월 15만원 지역화폐 지급

인구 소멸 대응과 지역경제 활성화

2026-06-16 19면

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인구 2만 3000여 명인 대한민국 최고 오지 경북 청송군이 민선 9기 출범을 앞두고 들뜨고 있다. 인구 소멸 위기 극복과 지역 경제 활성화라는 두 마리 토끼를 한꺼번에 잡을 수 있는 호기를 맞았기 때문이다.청송군은 농림축산식품부가 추진하는 농어촌 기본소득 시범사업에 최종 선정됐다고 15일 밝혔다. 영양군에 이어 도내 두 번째 사례다.군은 1년간 재수 끝에 이번 성과를 일궜다. 그동안 윤경희 군수를 비롯한 전 공직자가 사업 계획을 보완하고 지역 여건에 맞는 실행 전략을 마련하는 등 심혈을 쏟은 결과다.이런 성과에 힘입어 군은 민선 9기가 출범하는 7월부터 2027년 12월까지 18개월간 총사업비 657억 원을 투입해 농어촌 기본소득을 지급할 계획이다. 재원은 국비 40%, 도비 30%, 군비 30%로 마련된다.지급 대상은 청송에 30일 이상 주민등록을 두고 주 3일 이상 실거주하는 군민이다. 대상자에게는 1인당 월 15만원씩 카드형 지역화폐로 지급될 예정이다. 7월 준비 기간을 거쳐 8월에 첫 지급(7~8월 2개월분)된다.특히 군은 사업 효과 극대화를 위해 자체 재원을 추가 투입하는 방안도 검토하고 있다. 지급액 확대를 통해 주민 체감도를 높이고 지역 내 소비 촉진 효과를 더욱 강화한다는 구상이다.윤 군수는 “지난해 대형 산불로 지방소멸이 가속화될 것이라는 우려 속에 이번 사업 선정은 의미하는 바가 매우 크다”면서 “주민과 소상공인, 농가가 함께 성장하는 기본소득 성공 모델을 만들겠다”고 말했다.﻿청송 김상화 기자