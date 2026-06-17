경북도의회, ‘제363회 임시회’ 개회

제12대 경북도의회 마지막 회기… 6월 18일부터 6월 26일까지 9일간

경북도 및 도교육청 추경예산안, 각종 민생 조례안 등 안건심의

이미지 확대 사진은 지난 4얼 27일 열린 제362회 임시회 제1차 본회의. 경북도의회 제공

세줄 요약 제363회 임시회 개회, 9일간 일정 진행

제12대 마지막 회기, 성과 정리와 전환 준비

추경예산안·민생 조례안 심의와 의결 예정

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경북도의회(의장 박성만)는 오는 18일부터 26일까지 9일간의 일정으로 제363회 임시회를 개회한다.이번 임시회는 제12대 경북도의회의 임기를 마무리하는 마지막 회기로, 지난 4년간의 의정 성과를 종합하고 새로운 의정 체제로의 전환을 준비하는 뜻깊은 자리가 될 전망이다.제363회 임시회에서는 5분 자유발언을 비롯해 경북도 및 도교육청의 ‘2026년도 제1회 추가경정 예산안’, 도민의 삶과 직결된 각종 민생 조례안 등 주요 안건을 심의·의결할 계획이다.18일 열리는 제1차 본회의에서는 제12대 마지막 5분 자유발언이 진행되며, 이철우 도지사와 임종식 교육감이 2026년도 경상북도 및 경북도교육비특별회계 제1회 추경예산안의 필요성과 편성된 예산 규모 등이 담긴 제안설명을 한다.또한 각 상임위원회와 특별위원회에서는 추경예산안과 조례안 등 소관 안건에 대한 심도 있는 심사를 진행할 예정이다.이어 오는 26일 열리는 제2차 본회의에서는 제12대 후반기 동안 활동해 온 ‘경북대구행정통합특별위원회’ 등 7개 특별위원회의 성과를 담은 활동결과보고서를 채택할 예정이다. 이와 함께 이번 회기 중 각 상임위원회에서 심사한 경북도 및 경북도교육청의 추가경정예산안과 각종 조례안 등 주요 안건들을 최종 처리하고 폐회할 계획이다.박성만 의장은 개회사를 통해 “지난 4년 동안 대형 산불과 집중호우 등의 재난과 지방 소멸의 위기 속에서도 도민과 의회, 집행부가 힘을 모아 어려움을 슬기롭게 극복해 온 시간이었다”면서 “도민 여러분의 신뢰와 성원 덕분에 경북도의회가 대의기관으로서의 역할과 책임을 다할 수 있었다”고 깊은 감사를 전했다.아울러 “민선 9기 출범과 함께 경북의 새로운 도약을 위한 핵심 과제들이 차질 없이 추진될 수 있도록 집행부의 세심하고 책임 있는 노력이 필요하다”라며 “제12대 의회가 마지막까지 책임 있는 자세로 유종의 미를 거두어, 새롭게 출범할 제13대 경북도의회가 도민의 신뢰 속에서 힘차게 출발할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 강조했다.류정임 리포터