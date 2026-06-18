충남, 농업인 어깨 지키는 웨어러블 로봇 보급

‘X-블 숄더’ 5개 시군에 65대 지원

이미지 확대 충남의 한 과수농가에서 농민이 웨어러블 로봇을 착용하고 작업하고 있다.

충남도 제공

세줄 요약 충남도, 농업인 어깨 부담 줄이는 로봇 65대 보급

무동력 ‘X-블 숄더’, 반복 작업 시 근육 부담 완화

과수·시설원예 농가 대상, 근골격계 질환 예방

2026-06-18 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남도 농업기술원은 농업인 근골격계 질환 예방 등을 위해 아산·논산·금산·청양·태안 등 5개 시군에 웨어러블 로봇 65대를 보급한다고 17일 밝혔다.현대자동차·기아 로보틱스랩이 산업용으로 개발한 로봇 ‘X-블 숄더’(X-ble Shoulder)는 배터리나 모터 없이 작동하는 무동력이다. 팔을 어깨높이 이상 반복적으로 사용하는 작업과 관련해 상완(어깨) 관절과 근육 부담을 줄여 주는 것이 특징이다.농업인 근골격계 질환은 생산성 저하와 함께 삶의 질에도 큰 영향을 미치는 대표적인 농업 재해다. 로봇은 어깨에 착용하면 된다. 1.9㎏ 경량으로 다양한 신장과 체형 모두 착용이 가능하다.도 농기원의 적용성 평가 결과 이용자들의 어깨 근육 사용량을 평균 33% 감소시키는 효과를 도출했다. 보급 대상은 팔을 들고 하는 작업이 많은 포도·사과·배 등 과수 농가와 시설원예 분야 농업인이다.농기원은 보급 결과를 분석해 농업 분야 웨어러블 기술 보급 확대와 농작업 안전관리 정책 수립을 위한 기초자료로 활용할 예정이다. 농기원 관계자는 “웨어러블 로봇의 현장 적용성을 면밀히 검증해 농업인들이 보다 안전하고 건강하게 일할 수 있는 작업 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.아산 이종익 기자