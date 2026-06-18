서울Pn 지방자치 자치뉴스 “무럭무럭 자라 알알이 맺히길” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/06/18/20260618019010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-18 00:42 입력 2026-06-18 00:42 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 “무럭무럭 자라 알알이 맺히길” 농촌 일손 돕기 봉사활동에 나선 수원도시공사 나눠드림 자원봉사자들이 17일 경기 수원시 입북동의 한 포도 농가에서 포도 봉지 씌우기를 하고 있다.뉴시스 농촌 일손 돕기 봉사활동에 나선 수원도시공사 나눠드림 자원봉사자들이 17일 경기 수원시 입북동의 한 포도 농가에서 포도 봉지 씌우기를 하고 있다. 뉴시스 2026-06-18 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지