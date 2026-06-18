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“무럭무럭 자라 알알이 맺히길”

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수정 2026-06-18 00:42
입력 2026-06-18 00:42
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“무럭무럭 자라 알알이 맺히길”
“무럭무럭 자라 알알이 맺히길” 농촌 일손 돕기 봉사활동에 나선 수원도시공사 나눠드림 자원봉사자들이 17일 경기 수원시 입북동의 한 포도 농가에서 포도 봉지 씌우기를 하고 있다.
뉴시스


농촌 일손 돕기 봉사활동에 나선 수원도시공사 나눠드림 자원봉사자들이 17일 경기 수원시 입북동의 한 포도 농가에서 포도 봉지 씌우기를 하고 있다.

뉴시스
2026-06-18 19면
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