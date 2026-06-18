팔공산국립공원서 멸종위기 올빼미 번식 첫 확인

영주 복주머니란·울진 산양도 발견

이미지 확대 최근 팔공산국립공원에서 처음으로 발견된 올빼미.

국립공원공단 팔공산국립공원동부사무소 제공

세줄 요약 팔공산서 멸종위기 2급 올빼미 번식 첫 확인

영주 복주머니란 새 서식지 추가 발견

울진 마을 인근서 천연기념물 산양 목격

2026-06-18 19면

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대구경북 지역에서 멸종위기 야생생물이 잇따라 발견돼 관심을 끌고 있다.17일 서울신문 취재를 종합하면 최근 대구 동구와 군위군, 경북 경산·영천시, 칠곡군에 걸쳐 있는 팔공산국립공원에서 멸종위기 야생생물 2급인 올빼미(사진)의 번식이 최초로 확인됐다.팔공산국립공원동부사무소는 지난 3일 “어린 새의 구조가 필요하다”는 탐방객 제보를 받고 현장을 찾은 결과 땅에 내려와 있는 새끼 올빼미를 확인했다. 올빼미는 지금까지 팔공산국립공원에서 조사되지 않은 종이다.국립공원공단 소백산국립공원사무소는 이달 초 주민 제보로 경북 영주시 단산면 일대에서 역시 멸종위기 야생생물 2급으로 지정된 ‘복주머니란’의 새로운 서식지를 추가 확인했다.난초과인 복주머니란은 매년 5~6월 사이 주머니 모양의 붉은 꽃을 피우며 토양 내 특정 균류와의 공생을 통해 생육하기 때문에 서식지 외 지역에서는 생존이 어려운 것으로 알려져 있다.지난달에는 경북 울진군 울진읍 신림리 마을 인근에서 천연기념물이자 멸종위기 야생생물 1급인 산양이 목격됐다. 당시 산양은 회색빛 털과 짧은 뿔을 가진 모습으로 인기척에도 한동안 자리를 떠나지 않았다고 주민들은 전했다.신림리 주민들은 “﻿희귀 야생동물인 산양이 마을 주변에 나타난 것은 드문 일”이라며 “그만큼 주변 자연환경이 잘 보존되는 것 같아 다행스럽게 생각한다”고 말했다.영주·울진 김상화 기자