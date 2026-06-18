역대급 더위 예고에 물놀이 사고 비상… 안전대책 총가동

영천·원주·괴산·순창 등 지자체들

예년보다 한 달 앞당겨 본격 예방

관리요원 늘리고 구명조끼 비치

정부도 지난해보다 340명 증원

이미지 확대 영천시가 물놀이 안전관리요원을 대상으로 심폐소생술 실습을 하고 있다.

영천시 제공

세줄 요약 역대급 무더위 예고, 물놀이 사고 예방 총력

영천·원주·괴산·순창, 지역별 안전대책 가동

안전요원 배치·구명조끼 비치·협의체 운영

2026-06-19 19면

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지방자치단체들이 역대급 무더위가 예고된 올해 여름철 물놀이 사고 예방을 위해 행정력을 집중하고 나섰다. 안전요원 배치는 필수이고 무료 구명조끼 비치, 안전 부표 및 인명 구조함 설치 등 가용 자원을 총동원하고 있다.경북 영천시는 15일부터 오는 9월 7일까지 지역 내 물놀이 관리지역과 위험구역을 대상으로 안전관리 대책 추진에 들어갔다고 18일 밝혔다. 이는 예년보다 한 달 빠른 조치다.특히 시는 단포교, 임고강변공원, 치산계곡 등 물놀이 관리지역 5곳과 학지보, 완산보, 금호강변공원 등 위험구역 6곳 등에 안전관리 요원 22명을 배치해 상시 감시체계를 가동한다. 또한 휴일 점검반을 별도 운영하고 긴급 상황 발생에 대비해 신속한 대응체계를 유지한다.강원 원주시도 9월 6일까지를 물놀이 안전관리 대책 기간으로 정하고 본격 활동에 들어갔다.대책 기간에는 총괄 부서인 안전총괄과와 물놀이 관리·위험구역이 있는 5개 읍면이 물놀이객이 집중되는 주말·공휴일에 비상근무반을 운영한다. 안전관리 요원 45명 등이 투입된다. 물놀이 관리지역에는 누구나 이용할 수 있는 무료 구명조끼가 비치된다.올해 여름철 물놀이 사망사고 ‘제로’에 도전하는 충북 괴산군은 20일부터 9월 20일까지 물놀이 관리지역과 위험구역 15곳에 물놀이 안전관리 요원 38명을 배치한다. 배치 장소는 괴산읍 이탄교, 칠성면 외쌍유원지, 청천면 용추폭포·부수머리골·후영나루터·화양1교·사담유원지, 불정면 목도강수욕장 등이다.전북 순창군은 오는 9월까지 ‘여름철 수상안전관리 협의체’를 구성·운영한다. 협의체는 군청 안전재난과를 중심으로 소방·경찰·교육지원청·한국농어촌공사 등 총 18개 기관과 부서로 구성됐다. 앞으로 물놀이 사고 예방부터 점검·구조·구급에 이르는 수상 안전 전 과정에 걸쳐 긴밀한 공조 체계를 운영할 예정이다.영천시 관계자는 “물놀이 전 준비운동과 구명조끼 착용은 필수”라며 “특히 음주 후나 야간에는 물놀이를 삼가야 한다”고 당부했다.한편 정부가 최근 발표한 ‘2026년 여름철 수상 안전관리 대책’에 따르면 6월 1일부터 8월 말까지 전국 하천·계곡, 해수욕장, 국립공원 등에 안전관리 요원 5700여 명이 배치된다. 이는 지난해보다 340여 명 증가한 수치다.영천 김상화 기자