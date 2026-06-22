서울, 재정비 조합 온라인 총회 비용 100% 지원

3년 내 착공 재건축·재개발 사업

4주 걸리는 사전투표 13일로 단축

세줄 요약 전자투표·온라인 총회 비용 전액 지원

3년 내 착공 가능 조합 중심 선정

동의서·총회 절차 디지털 전환 추진

2026-06-22 19면

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3년 내 착공할 수 있는 재개발·재건축 사업장이 전자투표와 온라인 총회를 도입하면 관련 비용 100%를 지원받을 수 있다.서울시는 정비사업 동의서 수집부터 총회 의결까지 ‘디지털 전환’을 지원한다고 21일 밝혔다. 시는 우선 ‘2026 정비사업 전자투표·온라인 총회 활성화 사업’에 참여할 조합을 22일부터 모집한다.시 관계자는 “재개발·재건축 조합이 전자투표와 온라인 총회를 쉽게 도입하도록 비용을 지원하는 사업”이라면서 “사업 기간을 단축하기 위한 조치”라고 설명했다. 지난해 이 사업에 참여한 조합의 총회 사전투표 기간은 평균 4주에서 13일로 단축됐다. 서면결의서 제출 비율도 64.5%에서 15.8%로 줄었다.지원 대상은 시가 선정한 ‘핵심공급 전략사업’ 85곳 중 조합과 시·구 공정촉진회의를 통해 2026∼2028년 착공 가능한 곳이다. 이들 조합이 전자 총회를 도입하면 비용 전액을 지원한다. 이외에는 50%를 지원하되 전자 방식 최초 활용과 중요 안건 심의, 비용 절감 노력 등 기준을 충족하면 최대 100%까지 늘릴 계획이다.사업 초기 적잖은 시간과 비용이 드는 절차를 온라인으로 전환하는 ‘정비사업 전자서명동의 지원사업’도 추진한다. 지원 대상은 신속통합기획 재개발·재건축, 공공재개발·재건축 추진 지역이다. 시는 자치구에서 추천받은 대상지 중 8곳을 선착순으로 선정할 예정이다.최진석 시 주택실장은 “전자 방식으로 동의서 확보부터 총회 의결까지 소요되는 기간을 단축하고, 사업 추진 속도를 높여 안정적인 주택 공급을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.김동현 기자