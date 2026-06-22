강원 화천 새 관문 ‘신 화천대교’ 개통

북한강 횡단… 400m 편도 2차선

이미지 확대 강원 화천군이 22일 준공식을 갖는 화천대교.

화천군 제공

세줄 요약 신 화천대교 준공식 열고 정식 개통

위라리-화천읍 연결, 교통 흐름 개선

축제철 정체 완화와 지역발전 기대

2026-06-22 19면

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강원 화천의 새 관문인 신(新) 화천대교가 문을 연다.화천군은 22일 새로운 화천대교 준공식을 열고 정식 개방한다고 21일 밝혔다. 화천대교는 북한강을 가로지르는 400m 길이의 교량으로 하남면 위라리와 화천읍 시가지를 잇는다. 위라리 방면으로 이동하는 편도 2차선이다.화천대교 바로 옆에 놓인 기존 화천대교는 왕복 2차선에서 시가지 방면 편도 2차선으로 전환된다. 화천을 진출입하는 교량이 왕복 2차선에서 4차선으로 넓어진 것이다. 이에 따라 산천어축제를 비롯한 각종 축제 때마다 벌어진 극심한 교통 체증이 크게 줄어들 것으로 보인다.화천대교 건립에는 2017년부터 495억원이 투입됐다. 한달 전 공사를 마치고 시험 개통에 들어가 안전성, 교통 흐름 등을 점검했다. 군은 기존 화천대교를 철거한 뒤 교량을 신설하는 계획도 추진하고 있다. 이 다리는 40여년 전인 1985년 국방부가 병력 수송, 보급로 확보를 목적으로 건설해 노후한 상태다.최문순 군수는 “화천대교 건설은 단순한 교통 흐름 개선을 넘어 화천의 미래 발전을 향한 길이 한층 더 넓어진다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.화천 김정호 기자