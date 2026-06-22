중국산보다 싼 국산 양파… 공급과잉에 밭 갈아엎는 농민들

소비 부진·저장 물량 증가 맞물려

지난해보다 30% 이상 가격 급락

전남·제주·경남 등 수확 포기 속출

세줄 요약 풍작·소비부진·재고증가로 양파값 급락

국산 양파, 중국산보다 낮은 가격 고착

전남 등 산지서 밭 갈아엎는 농민 확산

2026-06-23 19면

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국산 양파가 풍작에 따른 공급 과잉과 소비 부진, 저장 물량 증가가 맞물리면서 중국산보다 낮게 거래되는 이례적인 현상이 장기화하고 있다. 일부 농민﻿은 수확을 포기한 채 밭을 갈아엎고 있다. 국내 양파 생산 기반 자체가 흔들릴 수 있다는 우려도 나온다.22일 농업계와 한국농촌경제연구원(KREI) 등에 따르면 올해 양파 시장은 수급 불균형이 심화하면서 산지 가격이 생산비 이하로 추락하는 등 심각한 위기 국면에 놓여 있다.전국 양파 재배면적의 36~38%를 차지하는 전남 지역 피해가 가장 크다. 무안·함평·영광·신안 등 주요 생산지에서 이미 220ha 규모의 양파밭이 폐기된 것으로 집계됐다. 농민들이 출하를 해도 손해를 보는 상황에 내몰리자 수확을 포기한 것이다. 제주와 경남 진주·창녕 등 주요 산지 상황도 크게 다르지 않다.문제는 공급 과잉이다. 연구원은 올해 전국 양파 생산량이 124만 9000~128만 9000t 수준일 것으로 전망하고 있다. 평년 대비 약 10% 증가한 수치다. 반면 경기 침체로 외식 수요가 줄어든 데다 가계 소비까지 위축되면서 양파 소비량이 기대에 미치지 못하고 있다.저장 물량 증가도 시장을 압박하고 있다. 올해 2월 말 기준 저장 재고량은 약 9만 5000t으로 전년 동기 대비 20.3% 증가했다. 지난해 저장분이 아직 소진되지 않은 상태에서 올해 조생종 출하 물량까지 쏟아지면서 가격 하락 압력은 더욱 커지고 있다.하락 폭은 심각한 수준이다. 지난 19일 기준 양파 도매가격(15㎏ 상품)은 8800~9000원 선에 머물렀다. 지난해 평년 가격인 1만 2800원 선과 비교해 30% 이상 급락했다. 지난달 평균 도매가격 역시 ㎏당 570원 수준으로 평년(854원)보다 33% 낮았다. 산지 가격은 더욱 참담하다. 일부 지역에서는 ㎏당 300~400원대에 거래되고 있다. 반면 중국산 양파는 ㎏당 1000원 안팎의 가격을 유지하는 등 지난해 말부터 6개월이 넘도록 국산 양파가 중국산보다 낮은 가격에 거래되는 비정상적인 시장 구조가 고착화되고 있다는 지적이 나온다.한 농산물 유통업체 관계자는 “일시적 수급 불균형을 넘어 국내 양파 산업의 구조적 취약성이 드러났다”면서 “품질 경쟁력 강화와 소비시장 다변화, 체계적인 수급 관리가 동시에 이뤄지지 않으면 위기가 반복될 수밖에 없다”고 말했다.무안 서미애 기자