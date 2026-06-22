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장마 앞두고 풍수해 점검

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-06-22 23:56
입력 2026-06-22 23:56
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장마 앞두고 풍수해 점검
장마 앞두고 풍수해 점검 오세훈(앞줄 가운데) 서울시장이 22일 서울 관악구 침수우려지역을 찾아 박준희(오른쪽) 관악구청장과 함께 저지대 건물 입구에 설치된 물막이판을 살펴보고 있다. 오 시장은 이날 맨홀 추락방지시설과 반지하 골목길 수위관측시설도 점검했다.
도준석 전문기자

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오세훈(앞줄 가운데) 서울시장이 22일 서울 관악구 침수우려지역을 찾아 박준희(오른쪽) 관악구청장과 함께 저지대 건물 입구에 설치된 물막이판을 살펴보고 있다. 오 시장은 이날 맨홀 추락방지시설과 반지하 골목길 수위관측시설도 점검했다.

도준석 전문기자
2026-06-23 19면
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