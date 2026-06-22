서울Pn 지방자치 자치뉴스 장마 앞두고 풍수해 점검 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/06/23/20260623019010 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-06-22 23:56 입력 2026-06-22 23:56 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 장마 앞두고 풍수해 점검 오세훈(앞줄 가운데) 서울시장이 22일 서울 관악구 침수우려지역을 찾아 박준희(오른쪽) 관악구청장과 함께 저지대 건물 입구에 설치된 물막이판을 살펴보고 있다. 오 시장은 이날 맨홀 추락방지시설과 반지하 골목길 수위관측시설도 점검했다.도준석 전문기자 박성연 서울시의원, 양진중 운동장 숙원사업 결실… 생활체육시설 공사 착공 서울시의회 바로가기 오세훈(앞줄 가운데) 서울시장이 22일 서울 관악구 침수우려지역을 찾아 박준희(오른쪽) 관악구청장과 함께 저지대 건물 입구에 설치된 물막이판을 살펴보고 있다. 오 시장은 이날 맨홀 추락방지시설과 반지하 골목길 수위관측시설도 점검했다. 도준석 전문기자 2026-06-23 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지