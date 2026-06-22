이미지 확대 “꼼짝 마, 여름 모기” 대구 중구보건소 관계자가 22일 ﻿중구 동인동 일대에서 여름철 모기 매개 감염병 대비 방역 작업을 하고 있다.

대구 뉴시스

2026-06-23 19면

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대구 중구보건소 관계자가 22일 ﻿중구 동인동 일대에서 여름철 모기 매개 감염병 대비 방역 작업을 하고 있다.대구 뉴시스