서울Pn 지방자치 자치뉴스 “꼼짝 마, 여름 모기” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/06/23/20260623019011 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-22 23:57 입력 2026-06-22 23:57 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 “꼼짝 마, 여름 모기” 대구 중구보건소 관계자가 22일 중구 동인동 일대에서 여름철 모기 매개 감염병 대비 방역 작업을 하고 있다.대구 뉴시스 대구 중구보건소 관계자가 22일 중구 동인동 일대에서 여름철 모기 매개 감염병 대비 방역 작업을 하고 있다. 대구 뉴시스 2026-06-23 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지