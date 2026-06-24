서울, 여름 휴가철 앞두고 배달전용 상품권 109억 발행

서울배달+땡겨요 최대 28% 할인

세줄 요약 서울시, 배달앱 전용 상품권 109억원 발행

7월 1일 15개 자치구 동시 판매 예정

15% 할인·페이백·쿠폰 결합 혜택 제공

2026-06-24 19면

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서울시는 여름 휴가철을 앞두고 공공 배달앱 ‘서울배달+땡겨요’에서 쓸 수 있는 상품권 109억원을 발행한다고 23일 밝혔다.7월 1일 오전 10시 서울의 15개 자치구에서 동시 발행하며 상품권은 발행 자치구 내 ‘서울배달+땡겨요’ 앱 가맹점에서만 사용할 수 있다. 공공 배달앱인 ‘서울배달+땡겨요’는 소상공인 부담을 줄이기 위해 광고비나 우선 노출 비용 등 추가 부담 없이 민간 배달앱 중개수수료(최대 9.7%)보다 낮은 2%의 중개 수수료만 적용하고 있다.시민들은 정가에서 15% 할인된 가격에 상품권을 구매할 수 있고, 결제금액의 5%를 앱에서 사용할 수 있는 상품권으로 돌려받는 ‘페이백 행사’와 2000원 할인쿠폰을 결합해 사용할 수 있다.예를 들어 ‘서울배달+땡겨요’ 앱에서 전용 상품권으로 2만 5000원의 배달 음식을 주문하면 15% 선할인 3750원, 페이백 5% 1250원, 2000원 할인쿠폰을 더해 총 7000원(28%)을 할인받을 수 있다.발행 규모는 영등포·서초구 25억원, 광진·동대문·관악구 10억원, 용산·성동·마포구 5억원, 강동구 4억원 등이다. 상품권은 ‘서울페이+’ 앱에서 1인당 월 20만원까지 구매할 수 있다. 보유 한도는 100만원이다.박재홍 기자