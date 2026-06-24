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보훈 가족 초청 삼계탕 대접

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수정 2026-06-24 00:36
입력 2026-06-24 00:36
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보훈 가족 초청 삼계탕 대접
보훈 가족 초청 삼계탕 대접 호국보훈의 달을 맞아 23일 부산 사상구 경남정보대 학생식당에서 총학생회와 교직원, 자원봉사자들이 지역 보훈 가족 250여명을 초청해 여름철 보양식인 삼계탕을 대접하고 있다.
부산 연합뉴스


호국보훈의 달을 맞아 23일 부산 사상구 경남정보대 학생식당에서 총학생회와 교직원, 자원봉사자들이 지역 보훈 가족 250여명을 초청해 여름철 보양식인 삼계탕을 대접하고 있다.

부산 연합뉴스
2026-06-24 19면
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