서울Pn 지방자치 자치뉴스 보훈 가족 초청 삼계탕 대접 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2026/06/24/20260624019010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-24 00:36 입력 2026-06-24 00:36 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 보훈 가족 초청 삼계탕 대접 호국보훈의 달을 맞아 23일 부산 사상구 경남정보대 학생식당에서 총학생회와 교직원, 자원봉사자들이 지역 보훈 가족 250여명을 초청해 여름철 보양식인 삼계탕을 대접하고 있다.부산 연합뉴스 호국보훈의 달을 맞아 23일 부산 사상구 경남정보대 학생식당에서 총학생회와 교직원, 자원봉사자들이 지역 보훈 가족 250여명을 초청해 여름철 보양식인 삼계탕을 대접하고 있다. 부산 연합뉴스 2026-06-24 19면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지