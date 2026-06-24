대구, Al·로봇 접목 섬유산업 되살린다

158억 들여 봉제자율제조센터 구축

지역 주력산업 경쟁력·생산성 강화

세줄 요약 AI·로봇 접목한 염색·봉제 실증사업 선정

2030년까지 158억원 투입, 자율 제조 기반 구축

한국섬유개발연구원에 공동 활용 센터 조성

2026-06-25 19면

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대구시가 패션봉제산업에 인공지능(AI)과 로봇 기술을 접목하는 자율 제조 기반 구축에 나선다. 종사자 고령화로 영세해진 지역 전통 주력산업의 생산성과 경쟁력을 높이기 위해서다.24일 시에 따르면 산업통상부 주관 ‘AI 전환(AX) 기반 염색·봉제 실증 테스트베드 구축사업’ 공모에 선정돼 추진하는 이번 사업은 노동집약도가 높은 염색과 패션·봉제 공정에 AI와 로봇 기반 자율 제조 인프라를 도입하는 데 초점을 맞췄다. 오는 2030년까지 총사업비 158억원이 투입된다.대구의 패션봉제산업은 오랜 제조 기반과 기술력을 갖추고 있으나 청년 인력 유입 감소와 업계 영세화로 숙련 기술 전승에 어려움을 겪고 있다. 특히 비정형 원단 가공과 곡선 봉제 등 고난도 작업의 경우 숙련공의 경험에만 의존하고 있어 기술 데이터 축적과 AI 학습, 로봇 도입 등이 시급한 상황이다.이에 따라 시는 한국섬유개발연구원과 함께 연구원 내에 지역 봉제·패션기업들이 공동 활용할 수 있는 ‘AI 봉제 자율 제조 센터’를 구축할 계획이다. 이곳에서는 AI 기반으로 패션 제품을 디자인하고 시제품 제작, 공정 검증, 품질 검사, 현장 적용까지 이어지는 원스톱 지원체계가 마련된다. 세부적으로는 봉제 자동화 장비 개발과 실증 인프라 구축, 제조공정 데이터 수집·처리 플랫폼 구축, AI 기반 봉제 대표 모델 개발 등이 이뤄진다.박기환 시 경제국장은 “대구의 패션봉제산업이 AI·로봇 기술을 통해 고부가가치 산업으로 재도약할 수 있도록 연구원과 함께 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.대구 민경석 기자