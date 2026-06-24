울산, 잠수함 수소연료전지 국산화 추진

HD한국조선해양 등과 R＆D 협약

세줄 요약 잠수함·UUV용 수소연료전지 국산화 추진

6개 기관 협약, 2029년까지 113억3000만원 투입

질소순환형 혼합가스 기반 통합제어 기술 개발

2026-06-25 19면

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울산시가 HD한국조선해양 등과 손잡고 잠수함 및 해양무인체계(UUV)의 작전 능력을 높일 차세대 수소연료전지 시스템 국산화에 나섰다.시는 기후에너지환경부 주관 ‘2026년 에너지기술개발사업’ 공모에 ‘질소순환형 혼합가스 기반 20㎾급 잠수함용 연료전지 체계 개발사업’이 선정됐다고 24일 밝혔다.이에 시는 케이-퓨얼셀, HD한국조선해양 등 6개 기관과 협약을 맺고 연구개발(R＆D)에 들어갔다. 올해부터 2029년까지 총 113억 3000만원이 투입된다.현재 잠수함에는 외부 공기 없이 동력을 제공하는 ‘순산소형 공기불요추진체계(AIP)’가 주로 쓰인다. 시는 이를 고도화해 실제 공기와 유사한 질소·산소 혼합가스 환경과 가혹한 경사·진동 조건에서도 안정적으로 작동하는 통합 제어 기술을 구현할 계획이다. 최종 수요기업인 HD한국조선해양이 직접 참여해 상용화 완성도를 높인다.기술 개발이 완료되면 외국산 부품 대체로 유지·보수 비용을 줄이고, UUV로의 확장을 통해 글로벌 친환경 해양 추진체계 시장을 선점할 것으로 기대된다. 시 관계자는 “수소 인프라와 잠수함 건조 기술을 결합해 울산을 해양에너지 거점으로 육성하겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자