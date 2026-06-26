함안, 경남 첫 아라가야 ‘고도’ 재도전

중앙심의위 ‘보완 후 제출’ 통보

“자료 보강 후 올 하반기 재심의”

세줄 요약 아라가야 고도 지정 재도전

국가유산청 보완 요구, 자료 보강

올 하반기 재심의 목표, 경남 첫 고도 기대

2026-06-26 19면

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경남 함안군이 아라가야 고도(古都) 지정에 재도전한다. 국가유산청 심사 문턱을 두 차례나 넘지 못했지만 자료를 보완해 올 하반기 결실을 보겠다는 각오다.25일 함안군에 따르면 군은 최근 국가유산청 고도보전육성 중앙심의위원회로부터 아라가야 고도 지정 신청에 대해 ‘보완 후 제출’ 의견을 통보받았다. 유산청은 아라가야의 역사적 성장 과정과 지역 내 유적 간 연계성 등을 더 구체적으로 입증할 필요가 있다고 판단한 것으로 알려졌다.이와 관련해 군 관계자는 “중앙심의위가 별도 소위원회를 구성해 군과 함께 보완 절차를 진행하기로 한 만큼 지정 가능성은 열려 있다고 본다”며 “유산청 요구 사항을 검토한 뒤 관련 자료를 보강해 이르면 올 하반기 다시 심의받을 계획”이라고 밝혔다.군의 고도 지정 추진은 2022년 8월 ‘고도 보존 및 육성에 관한 특별법’ 시행령 개정이 계기가 됐다. 개정 시행령은 특정 시기 수도 또는 임시 수도, 정치·문화 중심지로서 역사적 가치가 큰 지역을 신규 고도로 지정할 수 있도록 했다. 군은 타당성 조사를 거쳐 2023년 4월 첫 도전에 나섰지만 고배를 들었다.군은 고도 지정 가능성을 높게 본다. 함안은 가야권 지방자치단체 중 가장 완전한 형태의 유적을 보유한 지역으로 평가받는다. 대표 유적인 말이산고분군은 2023년 유네스코 세계유산에 등재됐다. 가야리 유적은 가야 최대 규모 왕궁터로 평가받고 있고 당산유적과 봉산산성 등은 아라가야 위상을 보여주는 핵심으로 꼽힌다.고도로 지정되면 유산청 지원을 바탕으로 체계적인 보존·정비 사업을 추진할 수 있다. 특별보전지구에서는 유적 가치 고도화 사업을 진행하고 경주의 황리단길처럼 유적 주변 지역 정비사업도 꾀할 수 있다. 역사문화도시 상징성을 확보해 관광 활성화도 기대할 수 있다.국내 고도는 경주와 부여, 공주, 익산, 고령 등 5곳이다. 함안이 지정되면 전국 여섯 번째이자 경남에서는 첫 고도 도시가 된다.함안 이창언 기자