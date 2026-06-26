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서울시 ‘더 아름다운 결혼식’ 첫 주인공에 최대 300만원 지원

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김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-06-26 10:08
입력 2026-06-26 10:08

5곳 웨딩 촬영지로 개방…첫 촬영 5쌍에 연출비 최대 100만원

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서울시 ‘더 아름다운 결혼식’
서울시 ‘더 아름다운 결혼식’ 서울시 ‘더 아름다운 결혼식’ 웨딩 촬영지 개방 대상 장소인 남산 한남 웨딩가든.
서울시 제공


서울시는 ‘더 아름다운 결혼식’을 이용하는 예비부부에게 예식 연출비를 최대 300만원까지 지원한다고 26일 밝혔다.

더 아름다운 결혼식은 2023년부터 공원과 한옥 등 서울의 대표 공간을 결혼식장으로 개방해 예비부부들을 지원하는 사업이다.

그동안 예식이 진행된 적 없는 신규 장소는 예비부부들이 예약을 주저하는 경우가 종종 있어, 이용 사례 확대를 위해 연출비 지원을 추진했다고 시는 설명했다.

시는 SETEC 컨벤션홀과 서울숲 설렘정원 등 올해 아직 결혼식이 열리지 않은 35곳에서 다음달 이후 식을 올리는 예비부부 중 26쌍을 선정해 지원할 방침이다. 앞서 지난달과 이번달 예식자 중 8쌍에게 연출비를 시범적으로 지원하기도 했다.

원하는 예비부부는 결혼식 예약을 마친 뒤 다음달 8일까지 더 아름다운 결혼식 홈페이지에서 신청하면 된다. 신청자가 없을 시 13일부터 수시로 모집할 예정이다.

또한 시는 기존에 결혼식장으로 쓰이는 시설 중 일부를 웨딩 촬영장으로도 개방한다. 남산 한남 웨딩가든과 서울수상레포츠센터 루프톱, 남산 호현 웨딩가든, 카페마루 웨딩홀, 문학의집 서울 등 5곳이 대상이다.

시는 ‘첫 웨딩 촬영 이벤트’를 열고 장소별로 한쌍씩 총 5쌍에게 최대 100만원의 촬영·연출비를 지원할 계획이다.
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마채숙 시 여성가족실장은 “이번 이벤트로 더 많은 예비부부가 다양한 도시 공간의 새로운 매력을 발견하기를 바란다”며 “서울시는 결혼식에 적합한 공간을 더 발굴해 결혼식장 예약난을 해소하고, 합리적이고 특색 있는 결혼식 문화 확산에도 기여하겠다”고 말했다.

김주연 기자
세줄 요약
  • 더 아름다운 결혼식 첫 이용자 연출비 지원
  • 올해 미개최 35곳서 예식 올릴 26쌍 선정
  • 웨딩 촬영장 5곳 개방, 최대 100만원 지원
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