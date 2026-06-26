도봉구, 체납자 실태조사원 모집…‘사각지대 찾는다’

체납 실태조사·복지 연계 업무

생활임금 적용…8~11월까지

이미지 확대 서울 도봉구 방학동 구청 청사 전경.

도봉구 제공

세줄 요약 체납자 실태조사원 8명 공개 모집

고의 체납 징수·생계형 복지 연계

전화 상담·현장 조사로 실태 파악

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서울 도봉구는 ‘지방세입 체납자 실태조사원’ 8명을 공개 모집한다고 26일 밝혔다. 올해 처음 지역 내 공공일자리로 모집을 시작했다.실태조사원의 주요 업무는 전화 상담, 현장 조사 등 고의적인 재산 은닉자에 대한 체납 원인 파악 및 징수 활동 지원이다. 구는 경제적 어려움을 겪고 있는 생계형 체납자에게는 분할 납부를 유도하고 복지 부서와 연계한 긴급 생계비 지원, 일자리 주선 등 맞춤형 복지 서비스를 제공한다.신청 자격은 공고일 기준 18세 이상이면 되며 성별이나 학력 제한은 없다. 신청은 다음 달 6일부터 10일까지 서울시 체납관리단 모집 홈페이지에서 하면 된다.근무 기간은 8월부터 11월까지다. 근무 시간은 주 5일, 일 6시간이며 근무 보수는 2026년 서울시 생활임금(시간당 1만 2121원)을 적용받는다.모집과 관련한 자세한 사항은 도봉구 홈페이지(채용공고란)에서 확인하거나 구청 세무관리과로 문의하면 된다.구 관계자는 “‘지방세 체납관리단’ 운영으로 상습 체납자의 체납액을 철저히 징수해 건전한 재정을 확보하고 어려운 이웃에게 복지 서비스를 연계하는 따뜻한 세정을 펼치겠다”고 밝혔다.유규상 기자