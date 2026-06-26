양천구, 청소년 미디어 진로탐색 프로그램 ‘홍보 아카데미’ 신설

공항소음대책지역 초5~고1 대상 총 250명

AI 기초교육부터 현직 PD·방송인 특강 등

이미지 확대 양천구 ‘양천 홍보 아카데미’ 참여자 모집 안내문.

양천구 제공

이미지 확대 양천구, ‘양천 홍보 아카데미’ 세부 프로그램 안내문.

양천구 제공

세줄 요약 양천구, 청소년 미디어 진로 프로그램 신설

AI 교육·방송국 견학·전문가 멘토링 구성

다음 달 17일까지 250명 온라인 모집

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 양천구는 ‘양천 홍보 아카데미’를 신설하고 다음 달 17일까지 참여자를 모집한다고 26일 밝혔다. 공항소음대책지역 청소년의 진로 탐색 기회를 확대하고 미디어 인재를 양성하기 위해서다.아카데미는 한국공항공사 공모사업에 선정돼 추진하는 신규 사업이다. 크리에이터·유튜버·방송 PD·아나운서 등 미디어 분야 진로를 꿈꾸는 초등학교 5학년부터 고등학교 1학년까지 재학생을 대상으로 운영된다. 인공지능(AI) 기초 교육부터 방송국 견학, 현직 전문가와의 만남, 콘텐츠 제작 실습까지 미디어 진로의 전 과정을 경험할 수 있는 기회를 제공할 예정이다.프로그램은 여름방학 기간인 7월 27일부터 8월 7일까지 2주간 총 4회에 걸쳐 운영된다. 1회차에서는 ‘전문가와 함께하는 AI 활용 기본 교육’이 진행된다. 한국콘텐츠진흥원 김인애 선임연구원이 강사로 나서 AI 시대 콘텐츠 산업의 변화와 최신 미디어 트렌드를 소개하고, Z세대가 선호하는 콘텐츠 기획과 성공 전략에 대해 살펴본다.2회차에서는 ‘목동 SBS 방송국 현장 견학’을 통해 라디오 및 TV 주조정실, 뉴스·예능 스튜디오 등 방송 제작 현장을 직접 둘러보며 미디어 직무를 폭넓게 이해하는 시간을 갖는다. 3회차 ‘현직 전문가와 함께하는 미디어 진로 콘서트’에서는 ▲궁금한 이야기 Y ▲꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기 등을 연출한 손정민 PD와 SBS 기자·앵커 출신 방송인 안현모가 멘토로 참여한다.마지막 4회차는 ‘나만의 AI 콘텐츠 제작 실습’으로 진행된다. 참가자들은 앞선 교육과 현장 체험을 통해 얻은 경험을 바탕으로 관심 있는 분야의 기사·영상·숏폼 등 다양한 형식의 콘텐츠를 직접 기획하고 제작한다. 구는 완성작 중 우수 콘텐츠를 선정해 시상할 예정이다.특히 미디어 크리에이터로서의 실질적인 역량을 키울 수 있는 4회 전 과정(연계형)을 모두 이수한 참여자에게는 수료식 개최(수료증 수여)와 함께 특별한 기념품을 제공할 계획이다.모집 인원은 총 250명이다. 더 많은 청소년에게 참여 기회를 제공하기 위해 4회 전 과정에 참여하는 연계형 과정은 50명을 모집하고, 1회차와 3회차는 회차별로 각각 100명씩 별도 모집하도록 했다.참여 신청은 다음 달 17일까지 온라인(구글폼)으로 접수하며, 전산 추첨을 통해 최종 참가자를 선정한다.이기재 구청장은 “앞으로도 지역 청소년들이 미래 사회에 필요한 역량을 키우고 자신의 가능성을 넓힐 수 있도록 다양한 진로 교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자